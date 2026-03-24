台中市立美術館收費標準通過 預計5月起收費

台中市立美術館預計5月開始收費。（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市綠美圖已正式運作，吸引很多人前往參觀，台中市文化局提出「台中市市立美術館門票收費標準」及「台中市立美術館數位典藏圖像使用收費標準」，今天在市政會議通過，門票收取預計從5月開始，典藏使用預計3月底、4月初開始收費。

台中市市政會議今天審議文化局提出「台中市立美術館門票收費標準」，文化局長陳佳君表示，6都美術館都有收費，而且基於建立使用者付費的概念，因此訂定收費標準。

請繼續往下閱讀...

目前台中市立美術館的第1個檔期預計在4月中結束，因此「台中市立美術館門票收費標準」今天通過後，會在5月第2檔期開始收費，全票100元、團體票80元、優待票50元，還有年滿65歲等弱勢民眾及特殊團體則免費入場。

此外，今天的市政會議同時通過「台中市立美術館數位典藏圖像使用收費標準」，若有研究機構及個人需要使用，文化局訂定收費標準進行收費，在法制局公告後即開始收費。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法