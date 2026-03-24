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台中市立美術館收費標準通過 預計5月起收費
台中市立美術館預計5月開始收費。（市府提供）
〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市綠美圖已正式運作，吸引很多人前往參觀，台中市文化局提出「台中市市立美術館門票收費標準」及「台中市立美術館數位典藏圖像使用收費標準」，今天在市政會議通過，門票收取預計從5月開始，典藏使用預計3月底、4月初開始收費。
台中市市政會議今天審議文化局提出「台中市立美術館門票收費標準」，文化局長陳佳君表示，6都美術館都有收費，而且基於建立使用者付費的概念，因此訂定收費標準。
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目前台中市立美術館的第1個檔期預計在4月中結束，因此「台中市立美術館門票收費標準」今天通過後，會在5月第2檔期開始收費，全票100元、團體票80元、優待票50元，還有年滿65歲等弱勢民眾及特殊團體則免費入場。
此外，今天的市政會議同時通過「台中市立美術館數位典藏圖像使用收費標準」，若有研究機構及個人需要使用，文化局訂定收費標準進行收費，在法制局公告後即開始收費。
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