春日流光映現櫻花初綻風華 TWG Tea推出限量「櫻之頌！茗茶」

TWG Tea以茶香重譯春日意象，即日起推出限量臻品「櫻之頌！茗茶」。（TWG Tea提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕櫻花綻放是春日重頭戲，TWG Tea以茶香重繹春日意象，即日起限量推出「櫻之頌！茗茶」，靈感源自日本傳統賞花文化「花見」，意在靜心凝望花開流轉間，體現季節更迭之際，人們相聚共賞美景的溫柔情誼。承襲這份春日儀式感，這款細緻調製的綠茶揉合櫻花盛放的優雅氣息，映現京都春日的風雅韻致，並將春櫻初綻的明媚光影描繪於嫣紅罐身之上，茶罐以優雅流暢的花卉圖騰，勾勒出京都「花見」的靜雅意境。

TWG Tea將春櫻初綻的明媚光影描繪於嫣紅罐身，茶罐以優雅流暢的花卉圖騰勾勒京都「花見」的靜雅意境。（TWG Tea提供）

對喜愛TWG Tea的品茗者而言，每年的春櫻茗茶有如開啟和煦春日的美好味覺，臻選茶葉透過匠心調配，使茶湯綻放出輕盈且透亮的光澤。櫻花盛放的清雅香氣與綠茶層層交織，散發雷尼爾櫻桃般的細緻果香，細膩地捕捉櫻花盛放的動人瞬間。TWG Tea將京都的靜謐詩意萃取入杯，讓人在茶香繚繞間，細品一杯流光轉瞬的春日優雅。無論溫熱細品或冰飲沁涼，皆能喚起櫻花飄落的午後時光，並透過現代花香語彙的演繹，用茶香將轉瞬即逝的盛放之美，化作杯中悠然流轉的春日餘韻。TWG Tea盛品系列「櫻之頌！茗茶」即日起同步於全台沙龍與精品門市、TWG Tea-momo品牌旗艦館及LINE Gift平台限量登場。更多相關訊息詳詢TWG Tea全台沙龍及精品門市。

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