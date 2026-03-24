19年前就區隔兩廳院與中正紀念堂關係 楊其文將任國表藝董事長

楊其文將接任第4屆國表藝董事長。（資料照）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部今（24）日公布國家表演藝術中心新任（第4屆）董監事名單，備受注目的董事長職，由前北藝大校長楊其文擔任。對此，文化部長李遠表示，依《國家表演藝術中心設置條例》規定，國表藝董事長為無給職，且須遵守嚴格的利衝規範，代表須以更超然無私的精神奉獻公共事務，因此，他特別在徵詢各界推薦後，報請行政院核定邀請楊其文為董事長。

李遠說，楊其文是少數同時兼具建築設計、劇場管理、舞台設計的表演藝術界專業人士，擅長行政治理及校務基金的開源節流等，在北藝大服務期間即積極推動國際外交。李遠表示，以楊其文的學術與實務專業背景及經歷，對於國表藝的永續經營、與社會互動關係、國家表演藝術視野、國際對話等各方面，都能更加創新與提升。

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楊其文2007年擔任兩廳院藝術總監時就提出國家文化櫥窗的概念，包括連結捷運及兩廳院等整體景觀的工程，都成兩廳院願景。（記者凌美雪攝）

楊其文也是圈內公認大砲型的人物，敢針貶時事，對表演藝術生態與國際連結都相當熟悉，他曾在2007至2008年間擔任國家兩廳院藝術總監時期，就提出「國家兩廳院園區開發」構想，主張兩廳院不應是中正紀念堂前的兩座石獅，而應是國家門面的文化櫥窗，其前瞻視野至今成為兩廳院發展的重要方向。

李遠認為，兩廳院即將迎接40年，為提升整體國際型專業場館的「藝文推廣廊道暨地面景觀設施」正進行中，這個攸關兩廳院室內外縫合的計畫，也將在楊其文帶領的新任董監事會任內完工，更突顯其特殊意義。

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