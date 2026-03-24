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歷經多次流標！朱宗慶將進駐北投製片廠 3／30正式啟動合作

2026/03/24 19:23

朱宗慶打擊樂團將進駐北投製片廠。台北市文化局提供（北市文化局提供）朱宗慶打擊樂團將進駐北投製片廠。台北市文化局提供（北市文化局提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕北投影視音園區在郝龍斌時代以BOT案招標，經歷6度流標，台北市府為延續其歷史文化背景，修復好歷史建物後，改以由民間投資營運屆滿後歸還政府的ROT方式，並將園區切分成兩區域招標成功，最終確定由財團法人擊樂文教基金會取得最優申請人資格。北市文化局長蔡詩萍今（24）日證實，朱宗慶打擊樂團將於3月30日與市府正式簽約，未來將擁有30年經營權。

北投影視音園區前身為中國電影製片廠，園區在1995年停拍後閒置至今，園區土地總面積約1.4萬平方公尺，包含歷史建築區北投製片廠的A攝影棚及錄音室，共3,533平方公尺。目前北投影視音園區分2處採不同營運模式，歷史建築區改由民間投資營運屆滿後歸還政府的ROT模式，其餘土地規劃則採BOT（興建營運移轉）招商。

蔡詩萍透露，北投製片廠案早期規劃以影視音產業為發展方向，但是近年中國的影視音文化升起，台灣的討論熱度不高，且市場上的流向一直在變動，他上任以來不少影視音團隊都有來參訪，有廠商參與投標，但遭議員踢爆有疑慮後，廠商選擇退出，放棄約1,000萬元保證金，業界也評估投資風險較高，導致招商困難。

蔡詩萍說明，後續北市府調整策略分區成2處經營模式，先針對已修復的歷史建築群推動ROT，最終由朱宗慶打擊樂團順利得標，相信團隊順利營運後將形成吸引力，其餘土地也能順利找到合適廠商運營。

蔡詩萍指出，未來營運團隊將以「打擊樂文化園區」為藍圖，整建現有2棟歷史建築，打造屬於自己的相關展演、練習等空間，打造「北有朱宗慶、南有優人神鼓」，讓文化底蘊深入全台北。

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