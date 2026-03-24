國家表演藝術中心新任董監事名單公布 楊其文擔任董事長

前北藝大校長楊其文將擔任國表藝董事長。（資料照）

〔記者凌美雪／台北報導〕國家表演藝術中心第3屆董監事將於4月1日屆期，文化部今（24）日宣布，第4屆董監事已依規定報請行政院核定，並由國立北台藝術大學前校長暨戲劇學院退休教授楊其文接任董事長。文化部長李遠特別感謝第3屆董事長高志尚及全體董監事的付出，相信在歷屆董監事建立的穩固基礎上，第4屆董監事也將帶領即將滿40歲的兩廳院及所有國表藝成員，繼續擔任推進台灣整體表演藝術發展的重要推手。

第4屆董事共15位，續聘董事包括于國華（北藝大研發長暨藝術行政與管理研究所副教授）、郭玲玲（奇美博物館基金會董事長）、陳沁紅（台師大音樂系教授）、陳建甫（陳啟川先生文教基金會董事長），以及李靜慧（文化部政次）、吳志中（外交部政次）、張廖萬堅（教育部政次）。

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新聘董事包括王孟超（劇場舞台設計家）、李永豐（紙風車文教基金會創辦人）、吳榮順（北藝大音樂學院兼任教授）、何曉玫（Meimage Dance創辦人暨藝術總監）、林茂賢（台中教育大學台灣語文學系副教授）、劉富美（鋼琴家及音樂教育家）、懷劭・法努司FaidawFagod（原舞者舞團榮譽藝術總監）。

第4屆監事5位，續聘監事為吳美芍（文化部主計處處長）；新聘監事包括吳靜吉（政大創新與創造力研究中心名譽教授）、林鈞堯（資誠聯合會計師事務所前副所長）、陳明順（筆名陳雨航，作家及前出版人）、蘇昭英（國藝會前執行長）。

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