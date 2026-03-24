歡慶兒童節 4月3至6日遊麗寶樂園12歲以下免費

4月3至6日遊麗寶樂園12歲以下免費，優惠適用民國103年4月6日（含）後出生兒童。（麗寶樂園提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕兒童節小孩最大！麗寶樂園4月3至6日推出優惠，12歲以下兒童免費入園，每名需搭配1位購買全票899元，即可暢玩探索世界，親子同歡共度開心的兒童節。

小朋友換裝，就能報名參加兒童變裝遊行，跟著舞者一起走、一起跳。（麗寶樂園提供）

園方表示，12歲以下兒童免費入園優惠適用民國103年4月6日（含）後出生兒童，入園時需出示健保卡正本驗證。不只門票有感優惠，園區活動也全面升級，同步登場的「LINE FRIENDS歡樂鎮民日」，把整個樂園變成最萌派對現場。小朋友只要Cosplay換上喜歡的角色服裝，就能報名參加糖果嘉年華－兒童變裝遊行，跟著舞者一起走、一起跳，直接從觀眾變主角，現場氣氛超嗨。

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兒童節12歲以下免費，還可參加LINE FRIENDS熊大、兔兔派對。（麗寶樂園提供）

另外，今年是熊大的麗寶小鎮最後一年，連假期間特別邀請人氣角色熊大、兔兔現身見面會，小朋友能近距離拍照，領取免費的刮刮卡小禮物、體驗有獎問答等互動活動，有機會把價值近2萬元的住宿券帶回家，讓小朋友邊玩邊拿好康，參與感滿滿。麗寶樂園指出，今年主打「讓孩子玩得開心、家長也輕鬆」，免費入園到互動活動一次到位，留下難忘的回憶。

麗寶福容大飯店連假住房優惠，一泊一食套裝內含樂園雙日券及天空之夢摩天輪搭乘券。（麗寶樂園提供）

除了樂園活動，麗寶福容大飯店同步推出連假住房專案，讓親子旅遊一站搞定。麗寶福容大飯店推出連假住房優惠，一泊一食套裝內含樂園雙日券及天空之夢摩天輪搭乘券，整體CP值大幅提升；麗寶T11T12 Hotel也推出更親民優惠方案，一泊一食套裝同樣享有樂園雙日暢遊及天空之夢摩天輪體驗，闔家同遊以超優惠價完成吃、喝、玩、樂、購的一站式行程。更多相關訊息詳詢麗寶福容大飯店官網。

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