自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

台劇化身亞洲隊長！文策院祭200萬開發金助推跨國合製 攜31家業者前進歐陸Series Mania

2026/03/25 10:56

文策院集結31家影視業者、49部優質作品，於「TAIWAN SERIES」台灣館展現台灣內容實力。（文策院提供）文策院集結31家影視業者、49部優質作品，於「TAIWAN SERIES」台灣館展現台灣內容實力。（文策院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕歐洲指標性劇集展Series Mania專業論壇於昨（24）日在法國里爾正式展開。文化內容策進院（文策院）今年由院長王敏惠率領31家影視業者，集結49件具市場潛力的作品設立「TAIWAN SERIES」台灣館，目標將台灣原創故事推向全球影視供應鏈。

文策院表示，本次參展作品，包含由金馬影后陳意涵出演的青少年犯罪影集《郵票與舒芙蕾》，以及言承旭、林依晨首度搭檔、探索夫妻關係尺度的話題劇《同棲散策》。此外，改編自人氣小說的《夜半11點學校見》與沉浸式劇場改編的《微醺大飯店》，皆展現台灣影視從原創題材到跨媒介改編的多元動能。

文策院說明，今年首度於亞洲提案專場（Asia Co-Pro Pitch by TAICCA）設立專屬獎項「Serial Bridges Asia Award」，邀請歐洲發行與製作專家擔任評審。而獲選團隊除了能得到國際諮詢，更有機會取得文策院「內容開發投資計畫」資格，最高可獲新台幣200萬元的開發支持。

文策院院長王敏惠（左3）領軍「TAIWAN SERIES」台灣館前進法國里爾劇集展。（文策院提供）文策院院長王敏惠（左3）領軍「TAIWAN SERIES」台灣館前進法國里爾劇集展。（文策院提供）

文策院院長王敏惠表示，Series Mania 是台灣內容對接歐洲最重要的門戶。今年文策院打破過往框架，將提案大會全面升級為亞洲專場，匯聚台灣與南韓、英國、新加坡、泰國及菲律賓等國的合製作品。參展業者TVBS與鏡好看亦分享，現場國際製作人對於懸疑驚悚題材及IP地在化改編詢問度極高，顯示歐洲市場對於能引起跨國共鳴的合資合製需求正持續上升。

目前多組跨國合製團隊已抵達里爾，包含金豹獎導演楊修華的《罪惡的原理》、台英新合製的《READY PLAYER MUM》及台泰黑色喜劇《屎料未及》等，將於25日正式登台向國際市場展示台灣劇集開發的潛力。文策院預計於展會期間與官方更新合作備忘錄，持續深化台歐影視產業的人才與資源對接。詳詢Series Mania 2025 - Taiwan Pavilion 線上台灣館型錄（https://pavilion.taicca.tw/2026-seriesmania）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中