台劇化身亞洲隊長！文策院祭200萬開發金助推跨國合製 攜31家業者前進歐陸Series Mania

文策院集結31家影視業者、49部優質作品，於「TAIWAN SERIES」台灣館展現台灣內容實力。（文策院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕歐洲指標性劇集展Series Mania專業論壇於昨（24）日在法國里爾正式展開。文化內容策進院（文策院）今年由院長王敏惠率領31家影視業者，集結49件具市場潛力的作品設立「TAIWAN SERIES」台灣館，目標將台灣原創故事推向全球影視供應鏈。

文策院表示，本次參展作品，包含由金馬影后陳意涵出演的青少年犯罪影集《郵票與舒芙蕾》，以及言承旭、林依晨首度搭檔、探索夫妻關係尺度的話題劇《同棲散策》。此外，改編自人氣小說的《夜半11點學校見》與沉浸式劇場改編的《微醺大飯店》，皆展現台灣影視從原創題材到跨媒介改編的多元動能。

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文策院說明，今年首度於亞洲提案專場（Asia Co-Pro Pitch by TAICCA）設立專屬獎項「Serial Bridges Asia Award」，邀請歐洲發行與製作專家擔任評審。而獲選團隊除了能得到國際諮詢，更有機會取得文策院「內容開發投資計畫」資格，最高可獲新台幣200萬元的開發支持。

文策院院長王敏惠（左3）領軍「TAIWAN SERIES」台灣館前進法國里爾劇集展。（文策院提供）

文策院院長王敏惠表示，Series Mania 是台灣內容對接歐洲最重要的門戶。今年文策院打破過往框架，將提案大會全面升級為亞洲專場，匯聚台灣與南韓、英國、新加坡、泰國及菲律賓等國的合製作品。參展業者TVBS與鏡好看亦分享，現場國際製作人對於懸疑驚悚題材及IP地在化改編詢問度極高，顯示歐洲市場對於能引起跨國共鳴的合資合製需求正持續上升。

目前多組跨國合製團隊已抵達里爾，包含金豹獎導演楊修華的《罪惡的原理》、台英新合製的《READY PLAYER MUM》及台泰黑色喜劇《屎料未及》等，將於25日正式登台向國際市場展示台灣劇集開發的潛力。文策院預計於展會期間與官方更新合作備忘錄，持續深化台歐影視產業的人才與資源對接。詳詢Series Mania 2025 - Taiwan Pavilion 線上台灣館型錄（https://pavilion.taicca.tw/2026-seriesmania）。

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