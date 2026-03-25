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採集台中6條馬路聲景 曼徹斯特國際工房、黃若打造「浮聲之城」
「浮聲之城」採集台中6條路線聲景，3月28、29 日將在台中國家歌劇院演出4場。（記者黃旭磊攝）
〔記者黃旭磊／台中報導〕曼徹斯特國際工房與紐約華裔作曲家黃若合作交響樂「浮聲之城」，採集台中市政中心、秋紅谷、廟宇、遺址等6條路線，將在地聲景與歷史標記載入手機 App，打造「專屬台中」城市聲景，3月28、29 日將在台中國家歌劇院演出4場。
「浮聲之城」將在台中國家歌劇院演出，曼徹斯特國際工房製作人 Pete Vance（左）等人分享理念。（記者黃旭磊攝）
浮聲之城今天（25日）在國家歌劇院舉辦試演，紐約華裔作曲家黃若、指揮張致遠及英國曼徹斯特國際工房製作人 Pete Vance，經台中國家歌劇院藝術總監邱瑗引介，說明從市政中心、廟宇、遺址到公共藝術，將台中街道聲景與歷史標記，載入聽眾手機 App，創造「擴增實境」音樂地圖。
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「每一個人都被手機隔離了。」黃若說，他發現紐約還有台中街道，大家都在看手機、看影片，把人與人給隔離起來，他想到怎麼樣用手機這個器具把大家結合。透過手機App，「浮聲之城」在演出前就把聽眾先帶入作品，演出後更能餘韻未盡。「浮聲之城」演出詳細購票資訊可至OPENTIX售票系統查詢。
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