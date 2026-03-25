自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

採集台中6條馬路聲景 曼徹斯特國際工房、黃若打造「浮聲之城」

2026/03/25 14:20

「浮聲之城」採集台中6條路線聲景，3月28、29 日將在台中國家歌劇院演出4場。（記者黃旭磊攝）「浮聲之城」採集台中6條路線聲景，3月28、29 日將在台中國家歌劇院演出4場。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕曼徹斯特國際工房與紐約華裔作曲家黃若合作交響樂「浮聲之城」，採集台中市政中心、秋紅谷、廟宇、遺址等6條路線，將在地聲景與歷史標記載入手機 App，打造「專屬台中」城市聲景，3月28、29 日將在台中國家歌劇院演出4場。

「浮聲之城」將在台中國家歌劇院演出，曼徹斯特國際工房製作人 Pete Vance（左）等人分享理念。（記者黃旭磊攝）「浮聲之城」將在台中國家歌劇院演出，曼徹斯特國際工房製作人 Pete Vance（左）等人分享理念。（記者黃旭磊攝）

浮聲之城今天（25日）在國家歌劇院舉辦試演，紐約華裔作曲家黃若、指揮張致遠及英國曼徹斯特國際工房製作人 Pete Vance，經台中國家歌劇院藝術總監邱瑗引介，說明從市政中心、廟宇、遺址到公共藝術，將台中街道聲景與歷史標記，載入聽眾手機 App，創造「擴增實境」音樂地圖。

「每一個人都被手機隔離了。」黃若說，他發現紐約還有台中街道，大家都在看手機、看影片，把人與人給隔離起來，他想到怎麼樣用手機這個器具把大家結合。透過手機App，「浮聲之城」在演出前就把聽眾先帶入作品，演出後更能餘韻未盡。「浮聲之城」演出詳細購票資訊可至OPENTIX售票系統查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中