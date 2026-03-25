2米高巨貓現身台南！插畫家里恩太太「花花市長」駐點誠品 10國貓咪繪本公寓限時開張

循線蒐集4站貓咪集章，憑消費發票或追蹤誠品生活台南IG，即可兌換貓咪小卡參與挑戰。（誠品生活提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台南街頭出現巨大貓影！為響應台灣貓節，誠品生活台南自4月2日至5月12日邀請曾於英美出版作品的台灣插畫家里恩太太，於戶外打造2米高的人氣角色「花花市長」打卡裝置。這座巨大的彩色貓咪裝置不僅成為台南春日最吸睛的視覺焦點，也宣告為期近1個半月的「喵宇宙」啟動。

誠品生活台南4月2日起打造貓咪主題熱點，邀請作品曾於英國、美國出版的台灣繪本插畫家「里恩太太」，於戶外打造最熱門角色「花花市長」2米高打卡裝置迎賓。（誠品生活提供）

除了戶外大型裝置，館內1F特別引進動物繪本《小刺蝟蘇菲》實體展售，並由設計選品店expo SELECT首次進駐貓咪瑜伽手帕等Q萌周邊商品，位於3、4F的雙層書店則同步化身為「誠品繪本公寓」，即日起至4月30日止，獨家精選來自超過10個國家的貓咪主題作品，包含日本知名作家佐野洋子銷售破300萬冊的經典《活了100萬次的貓》，以及無厘頭風格的《我是貓耶》。

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KORIRI《貓咪西餐廳》。（誠品生活提供）

本次展覽還包括日本 IG 人氣插畫家KORIRI的作品，其創作的《貓咪西餐廳》與《貓咪壽司店》將貓咪擬人化為專業料理職人，用幽默的貓生智慧引導讀者面對職場難關。此外，知名愛貓作家如樋口裕子等人的新作也同步陳列，總計超過百本人氣繪本供民眾翻閱。

（誠品生活台南雙層書店「誠品繪本公寓」即日起至4月30日，精選逾10國貓咪主題繪本進駐。（誠品生活提供）

誠品生活表示，4月19日更邀請貓行為諮詢師林子軒醫師舉辦講座，解密貓咪的身體語言；兒童館則會以《他們都看見一隻貓》進行說故事活動，透過插畫、藝術與文學的多重交織，邀請讀者在台南書店空間內，感受貓系魅力。詳詢迷誠品官網。

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