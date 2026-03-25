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帶貓咪結帳就送肉泥！「躲貓貓市集」4/11開跑 寵物杯子蛋糕必買

2026/03/25 13:14

4月11日至4月12日於誠品生活台南「躲貓貓市集」，將散落各處的「紙箱貓貓」送回服務台，或於指定攤位完成「喵喵喵！」呼喚貓咪任務，有機會獲得貓咪好禮。（誠品生活提供）4月11日至4月12日於誠品生活台南「躲貓貓市集」，將散落各處的「紙箱貓貓」送回服務台，或於指定攤位完成「喵喵喵！」呼喚貓咪任務，有機會獲得貓咪好禮。（誠品生活提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕貓奴的荷包準備好了嗎？乘著台灣貓節熱潮，誠品生活台南自4月2日至5月12日推出一系列毛孩專屬福利。其中，4月11日至4月12日週末限定「躲貓貓市集」，一站集結超過50家品牌，除了有「我還有點餓工作坊」專為寵物製作的杯子蛋糕，現場還提供寵物溝通、毛孩設計小物等多元服務。

佐野洋子《我是貓耶》。（誠品生活提供）佐野洋子《我是貓耶》。（誠品生活提供）

為了增加遊逛趣味，誠品台南生活於市集舉辦期間推出尋寶任務，只要將散落在場域各處的「紙箱貓貓」送回服務台，或在指定攤位對著工作人員完成「喵喵喵！」任務，就有機會獲得精選貓咪禮品。最讓毛孩家長心動的則是「結帳送肉泥」活動，誠品會員只要在4月4日、4月11日、4月12日、4月19日帶愛貓於誠品生活台南雙層書店結帳，免抽獎直接贈送肉泥一條，單筆滿500元再現折50元。

誠品生活台南將邀請繪本插畫家「里恩太太」帶來動物繪本《小刺蝟蘇菲》。（誠品生活提供）誠品生活台南將邀請繪本插畫家「里恩太太」帶來動物繪本《小刺蝟蘇菲》。（誠品生活提供）

不只寵物有福利，貓奴生活感也全面升級。4月10日起連續4日，誠品精選珠寶設計「林曉同」玉守喵喵套鍊。此外，4月2日至5月12日期間，誠品會員累積消費滿3,600元，還能兌換插畫家「里恩太太」獨家設計的軟日子盥洗包，新會員當日單筆滿500元即贈貓木漿抹布。

至於，喜歡在社群展現自家「主子」的民眾，誠品生活台南目前正發起「我的明星毛孩」IG 徵件，入選百大名寵榜不但能在館內展出，還有機會獲得貓咪零錢包。詳詢迷誠品官網。

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