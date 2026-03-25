從菜堂到禪寺百年轉身 善化寺文物首度特展說宗風

「宗風百年：善化寺信仰文化與宗教器物特展」，寺內典藏的珍稀文物首度亮相。（南市文資保護協會提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕擁有百年歷史底蘊的善化寺，推出「宗風百年：善化寺信仰文化與宗教器物特展」，首度系統性公開寺內典藏的珍稀文物，帶領民眾走進一段從日治時期齋教到佛教臨濟宗的宗教演變歷程。

百年善化寺首次辦特展，揭開齋教轉型臨濟宗歷史。（南市文資保護協會提供）

此次展覽由台南市文化資產保護協會與寺方共同策畫，回溯善化寺前身「善化堂」的發展脈絡。創建於1926年，由地方士紳許賜居士發起，早期屬於齋教龍華派的「菜堂」，為信眾持齋禮佛之地。歷經日治時期建築風格的融合轉變，以及戰後歷代住持推動僧團制度化，逐步完成受戒與僧伽正規化，最終確立為今日的臨濟宗道場。

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寺方指出，百年歷程不僅是空間與建築的演變，更是台灣民間信仰由在家居士走向制度化佛教的重要縮影。透過本次特展，期望以「物」說史，傳遞長年不變的信仰精神與文化記憶。

展覽規劃4大主題展區，呈現不同時期的宗教風貌與生活樣貌。從齋教祖師與佛像，展現龍華派法脈源流；刺繡經幡與金工禮器，呈現昔日法會的隆重儀軌；再到陶甕罐與日常器皿，還原早期僧俗生活的樸實日常，讓觀者得以跨越時空，感受百年前寺院的生活氣息。

協會表示，善化寺建築亦具高度文化價值，從早期帶有裝飾藝術風格的洗石子軒亭，到今日金色琉璃瓦的宮殿式樣，見證時代審美與宗教空間的轉變。特展邀請民眾走入寺院，一探深藏其中的文化瑰寶與歷史故事。

「宗風百年」特展於善化寺普賢樓1樓展出，開放時間為週六、日，含3月21日、22日、28日、29日，以及4月4日、5日，每日上午9時30分至11時30分、下午2時至4時，檔期結束後將改採預約制參觀，民眾可提前向寺方洽詢登記。

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