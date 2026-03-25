第6屆TCOD台中原創徵件開跑 祭1萬元獎勵找「台中文創隊」

TCOD台中原創（圖）徵件開跑，祭出1萬元獎勵金。（台中市文化局提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕「第6屆TCOD台中原創」（Taichung Original Design）徵件開跑，台中市文化局匯集台中在地，工藝品、視覺及包裝設計、生活產品打造「台中文創隊」，即日起至5月11日受理徵件報名，參賽作品若獲TCOD認證入選，並自行參展2026台灣文博會品牌業者，文化局將支應攤位費新台幣1萬元，局長陳佳君說，期待各界好手打造台中城市品牌。

「TCOD」為 Taichung Original Design縮寫，意指台中原創品牌計畫，自2021年啟動至今邁入第6屆，去年有30組商品獲選，包括LIMore 樂思摩（獲德國 iF 獎之時光跡）、光山行（本色漆器水杯）及久久津乳酪本舖（鐵盒米餅）等商品涵蓋居家生活、個人配件與精緻禮品。

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「吟遊文創」曾獲得2025 TCOD認證，負責人陳立凡說，成功進軍台灣文博會，已接洽到國外採購訂單，讓品牌從在地走向國際。

文化局長陳佳君強調，多組獲選商品在商業合作、國際展會及獎項表現亮眼，今年獲得TCOD認證入選，並自行參展2026台灣文博會品牌業者，將支應攤位費新台幣1萬元，期待在地品牌業加入台中文創隊，參加者可至「台中原創‧在地文創」官網「品文創」專區，下載報名表或線上報名（ https://www.tcod.com.tw/tw/about/index.aspx?root=1 ）。

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