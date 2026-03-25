城南再添文藝據點！台北文學館2027開館 典藏戰後文學記憶

台北自來水事業處新建公館大樓，台北文學館將在2027年底也將在此開館營運，結合城南大學區、親水景觀與藝文資源，成為文學新地標。（北市文化局提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北自來水事業處新建「公館大樓」，台北文學館將在2027年底也將在此開館營運，結合城南大學區、親水景觀與藝文資源，成為文學新地標。台北市文化局長蔡詩萍指出，未來典藏主要將收藏日治、戰後作家的手稿、信件等，並成立典藏委員會，透過以「捐贈為主、收藏為輔」雙軌並行。

文化局表示，台北文學館未來將結合展覽、典藏、教育推廣活動及國際交流等多元功能，並分兩階段推動文學文物典藏，第一階段台北文學館將設有典藏開放陳列展示，以珍貴手稿、信札、攝影照片等為主，第二階段為中長期計畫，規劃設立專屬典藏庫房，保存過去到當代與台北有關作家、作品、史料等文學文物，以提供未來研究、展示、教育推廣文學之用，

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蔡詩萍說明，新建的兩棟大樓500多坪，中間挑高9米橫跨2大樓，台北文學館預計在明年底會正式進駐，期望未來將舉辦文學性的年度活動，並為文人作家的據點，未來成立典藏委員會並規劃典藏機制，原則上典藏會以「捐贈為主、收購為輔」雙軌並進，但是原則以捐贈為主，因為捐贈一直典藏的重要來源，因為收購不過外面的公司。

蔡詩萍也表示，日治時期的台北是文學發展地區，戰後政府遷台、很多中國作家流亡到台北，並以台北作為發揮的舞台、基地，未來主要典藏將以日治與戰後作家為方向，收藏各作家的手稿、信件等，成為台北文學館的特色之一。

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