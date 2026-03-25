搭乘近鐵觀光特急「Shimakaze」 島風相伴遨遊伊勢志摩

標榜「乘車本身就是一種樂趣」的近鐵觀光特急「Shimakaze」。（記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／台北報導〕對旅遊過京都、奈良等地的旅人來說，想要體驗不同於歷史古都的度假風情，可將旅程往三重縣挪移，這個區域以伊勢神宮、志摩半島等區域為主，多樣化景點如志摩西班牙村遊樂園、鳥羽水族館、賢島溫泉鄉等，依山傍海風景秀麗，山珍海味美食豐富，從獨旅到親朋好友同遊皆宜。更棒的是，不論從大阪難波站、京都站、近鐵名古屋站前往伊勢志摩，皆可選擇近鐵觀光特急「Shimakaze」，在移動的過程中，先享受一段難忘的豪華鐵道之旅。

從大阪難波站、京都站、近鐵名古屋站前往伊勢志摩，皆可選擇近鐵觀光特急「Shimakaze」。（記者周幸叡攝）

車內設有日式包廂，供小團體使用。（記者周幸叡攝）

「Shimakaze」命名概念取自吹拂過志摩的清風，車身彩繪以白色基底點綴藍色，讓人彷彿看見伊勢志摩晴朗的天空，這股清新島風不僅帶給旅人頂級觀光列車體驗，也為伊勢志摩帶來全新的時尚列車之旅。標榜「乘車本身就是一種樂趣」，「Shimakaze」共有6節車廂，以從大阪、京都開往賢島為例，1號和6號車廂都是展望車廂，採架高地板設計，大片玻璃窗讓沿途風光一覽無遺，有如欣賞伊勢志摩畫卷；2號和5號車是一般車廂，輪椅席位設在2號車；4號車專供團體客使用，設有需另支付包廂費用的西式和日式包廂、以及適合小團體出遊，可坐4至6人，不需額外付費即可使用的沙龍座席。

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「Shimakaze」的咖啡廳車廂共分成上下兩層，圖為上層。（記者周幸叡攝）

搭乘近鐵觀光特急「Shimakaze」，可在咖啡廳車廂邊享受美食邊賞窗景。（記者周幸叡攝）

為這趟舒適旅程加分的是3號的咖啡廳車廂，共分成上下兩層，可在此品嘗匯集沿線名品的「Shimakaze」特色餐點。若選擇2樓的景觀座位，能悠哉欣賞眼前不斷變化的美景，1樓的沙發座位則讓人慵懶放鬆，感受繁忙旅程中的愜意時光。想要為這趟旅程留下專屬紀念，車上有如明信片般的乘車證可蓋紀念章，車內並販售原創商品：鑰匙圈、「Shimakaze」模型釘書機、手帕、杯子、原子筆……每種都小巧可愛又獨具紀念意義，而且只限車內販賣喔。

「Shimakaze」的高級座椅，提升旅程舒適度。（記者周幸叡攝）

大行李可放於1號及6號車的免費置物箱，鑰匙由乘客自行保管。

（記者周幸叡攝）

逛完整列車之後，該回到座位好好享受「Shimakaze」的高級座椅。如森林綠野般的鵝黃色系真皮座椅採寬敞設計，坐下去頓感放鬆舒適，不僅配備電動擱腿架，而且靠背安裝氣墊，還有可調整腰部硬度的腰部支撐功能、放鬆功能、插座、看書燈等設備，光是窩在座位內，就有一種被伊勢志摩大自然擁抱的幸福感，而這樣的幸福感，也將陪伴旅人開啟後續的伊勢志摩紀行。更多「Shimakaze」相關內容詳詢近鐵官網。

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