基隆美術館外「光獸」出沒！文觀局發布「找光獸任務」

基隆潮藝術〈光獸Mossmo〉在黑夜發光成為觀光熱點，今年〈光獸Mossmo〉移動到基隆美術館外，基隆市文化觀光局發布找《光獸》任務，拍照上傳可換紀念品。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／基隆報導〕曾經照亮阿根納造船廠的〈光獸Mossmo〉，以溫暖微光串起歷史記憶，成為潮藝術展覽亮點；基隆市文化觀光局（簡稱文觀局）延續潮藝術策展精神，以城市做為畫布讓藝術走進生活，今年辦理「穿梭的形狀」展覽，將於3月底登場，展覽期間亦將推出活動「尋找光獸任務」，拍照上網發布可兌換限量展覽紀念品。活動詳情請上基隆市文化觀光局官網、FB公告搜尋。

文化觀光局局長江亭玫指出，光獸將以多種型態現身基隆各地知名景點：在基隆美術館外，高達8米的光獸悠然嬉戲，迎接每一位前來冒險的旅人；而在海洋廣場上集結光獸與形狀，與港口船隻交織成最美的同框合照。更驚喜的是，其他小型光獸夥伴也將悄悄藏在港區節點中——陽明海洋文化藝術館的臨港視野，太平山城的高低轉折、中山陸橋的電影視角，到崁仔頂漁市的清晨朝氣、廟口夜市的燈火人聲、基隆塔環形小徑的遠眺，以及十二生肖橋的趣味步伐。

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江亭玫表示，〈光獸Mossmo〉在展期間廣受好評，文觀局也非常榮幸能夠再次邀請藝術家進行延伸創作。當遊客漫步在基隆，上一秒還在山城巷弄與階梯間穿梭，下一秒就被海風帶到港口邊，這些屬於基隆的獨特海港城市的魅力，在藝術作品的點綴下，會顯得更迷人、精采。

此外，展覽期間亦將推出活動「尋找光獸任務」，兌換限量展覽紀念品：於觀展路線中拍攝光獸，蒐集至少5件不同作品的照片或影片，完成社群貼文發布要求，於基隆美術館櫃台兌換限量紀念品（活動暫不提供線上兌換與寄送服務）。詳細活動辦法請以基隆市文化觀光局官網、FB公告為準——把光獸蒐集帶回家，保存基隆港都的日常微光。

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