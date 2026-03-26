童話不只是童話！《新白雪公主與七矮人》4/10新營開演

日本飛行船劇團將來到新營文化中心演出。（新營文化中心提供）

〔記者楊金城／台南報導〕深受小朋友喜愛的日本飛行船劇團來了，4月10日晚上19時30分將在台南新營文化中心演藝廳帶來《新白雪公主與七矮人》，這次演出並非單純重現童話原著，而是以現代視角重新詮釋白雪公主的故事，將讓親子在這個夜晚共同經歷一段難忘的舞台時光。

日本飛行船劇團成立於1966年，旗下約180名團員皆歷經長期專業訓練，巡演足跡橫跨全球20餘國，長期受邀赴歐洲、亞洲及北美各地演出，是深受國際親子觀眾喜愛的人偶劇團。

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4月10日在新營的演出，重新詮釋家喻戶曉的經典白雪公主故事，編劇從「魔鏡不斷追問誰是世界上最美的人」出發，映照出當代社會對外貌與成就的「比較」焦慮。7個小矮人在劇中象徵那些被忽略、被排擠的人，白雪公主則在與他們的相處中，逐漸找回對自己的認同。演出不急著給出標準答案，而是輕輕問出一句話：「如果世界一直要你跟別人比，你還能喜歡自己嗎？」

真人穿著精製偶裝現場演出新白雪公主的童話故事。（新營文化中心提供）

舞台由各領域專業團隊共同打造，真人將穿著精製偶裝現場演出，結合音樂、舞蹈、燈光與布景，整體以音樂劇結構呈現，節奏明快、畫面豐富，讓孩子全程投入，也讓大人在熟悉的故事裡看見不同的風景。

新營文化中心表示，童話或許是許多人最早接觸的故事，卻也可能是最值得重新細細品味的一種。別錯過這個與孩子一起在劇場裡感受善良與勇氣的難得機會，更多活動資訊請上「新營文化中心」官網查詢，門票現正於年代購票熱烈販售中，票價在400至1200元間。

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