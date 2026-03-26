自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

新竹文教大咖雲集 忠信愛樂交響樂團馬克葛瑞森率團公演撼動人心

2026/03/26 14:42

新竹文教大咖雲集，就是要來聽忠信學校的忠信愛樂交響樂團演出，精采公演讓人感動。（新竹忠信學校提供）新竹文教大咖雲集，就是要來聽忠信學校的忠信愛樂交響樂團演出，精采公演讓人感動。（新竹忠信學校提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹交響樂年度盛事，吸引文教大咖來聽忠信學校忠信愛樂交響樂團8週年公演。由新竹忠信學校成立的忠信愛樂交響樂團，是由北台灣專業音樂人組織的民間音樂團體，由忠信學校樂團首席馮璞倡議，偕許家瑋、林清汝、鄭小妍、杜安雯、鄭慧豐等音樂人於2018年成立；首任團長是馮璞，指揮是馬克葛瑞森（Mark Graveson）24日晚間率團公演，讓新竹的夜晚充滿動人的悠揚樂音。

新竹文教大咖雲集，就是要來聽忠信學校的忠信愛樂交響樂團演出，精采公演讓人感動。（新竹忠信學校提供）新竹文教大咖雲集，就是要來聽忠信學校的忠信愛樂交響樂團演出，精采公演讓人感動。（新竹忠信學校提供）

忠信文教基金會董事長丁文揚表示，忠信愛樂籌辦曾與多個音樂團體和大師合作，包括長榮交響樂團、美國亞美內弦樂四重奏、英國塗鴉古典弦樂四重奏、德國手風琴家史戴芬胡頌、日本作曲家原田敬子、美國長號演奏家史考特赫曼、美國小號演奏家喬柏格史達勒、北京指揮家范燾、北京二胡演奏家李梅、北京古箏演奏家姚寧馨、北京京劇家王奕戈，以及台灣知名文學音樂人鄭朝方、作曲家李子聲、聲樂家徐以琳、優秀青年譜曲人曾則予等人，此次公演正展現交響樂的專業成果。

新竹文教大咖雲集，就是要來聽忠信學校的忠信愛樂交響樂團演出，精采公演讓人感動。（新竹忠信學校提供）新竹文教大咖雲集，就是要來聽忠信學校的忠信愛樂交響樂團演出，精采公演讓人感動。（新竹忠信學校提供）

整場音樂會包括新竹市2名副市長邱臣遠及林琨瀚都率市府團隊出席聆聽，更有新竹地區數10名校長及民代和音樂界團體來聽，精采撼動人心的交響樂音也讓在場聆聽者感動，沉浸在高水準的悠揚樂音中。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中