新竹文教大咖雲集 忠信愛樂交響樂團馬克葛瑞森率團公演撼動人心

新竹文教大咖雲集，就是要來聽忠信學校的忠信愛樂交響樂團演出，精采公演讓人感動。（新竹忠信學校提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹交響樂年度盛事，吸引文教大咖來聽忠信學校忠信愛樂交響樂團8週年公演。由新竹忠信學校成立的忠信愛樂交響樂團，是由北台灣專業音樂人組織的民間音樂團體，由忠信學校樂團首席馮璞倡議，偕許家瑋、林清汝、鄭小妍、杜安雯、鄭慧豐等音樂人於2018年成立；首任團長是馮璞，指揮是馬克葛瑞森（Mark Graveson）24日晚間率團公演，讓新竹的夜晚充滿動人的悠揚樂音。

新竹文教大咖雲集，就是要來聽忠信學校的忠信愛樂交響樂團演出，精采公演讓人感動。（新竹忠信學校提供）

忠信文教基金會董事長丁文揚表示，忠信愛樂籌辦曾與多個音樂團體和大師合作，包括長榮交響樂團、美國亞美內弦樂四重奏、英國塗鴉古典弦樂四重奏、德國手風琴家史戴芬胡頌、日本作曲家原田敬子、美國長號演奏家史考特赫曼、美國小號演奏家喬柏格史達勒、北京指揮家范燾、北京二胡演奏家李梅、北京古箏演奏家姚寧馨、北京京劇家王奕戈，以及台灣知名文學音樂人鄭朝方、作曲家李子聲、聲樂家徐以琳、優秀青年譜曲人曾則予等人，此次公演正展現交響樂的專業成果。

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新竹文教大咖雲集，就是要來聽忠信學校的忠信愛樂交響樂團演出，精采公演讓人感動。（新竹忠信學校提供）

整場音樂會包括新竹市2名副市長邱臣遠及林琨瀚都率市府團隊出席聆聽，更有新竹地區數10名校長及民代和音樂界團體來聽，精采撼動人心的交響樂音也讓在場聆聽者感動，沉浸在高水準的悠揚樂音中。

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