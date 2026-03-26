自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

桃園藝企合作啟動 擴大30場巡演深入校園與社區

2026/03/26 19:44

桃園市「一起同樂─桃園藝企合作藝術平權計畫」26日熱鬧啟動。（記者李容萍攝）桃園市「一起同樂─桃園藝企合作藝術平權計畫」26日熱鬧啟動。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕由桃園市政府文化局主辦、財團法人桃園市文化基金會、桃園市國樂團共同執行「一起同樂─桃園藝企合作藝術平權計畫」今（26）日啟動，包括桃園市國樂團、金喇叭銅管樂團、風雅頌古箏樂團將於4月10日至5月24日展開28場校園場、2場社區場的巡迴演出。

桃園市長張善政（左3）與贊助企業同台一起啟動「一起同樂─桃園藝企合作藝術平權計畫」。（記者李容萍攝）桃園市長張善政（左3）與贊助企業同台一起啟動「一起同樂─桃園藝企合作藝術平權計畫」。（記者李容萍攝）桃園市長張善政（中）與贊助企業同台一起啟動「一起同樂─桃園藝企合作藝術平權計畫」。（記者李容萍攝）桃園市長張善政（中）與贊助企業同台一起啟動「一起同樂─桃園藝企合作藝術平權計畫」。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政蒞會頒發感謝狀給投入此藝術平權計畫的3家企業，包括台益豐公司、金寶電子連續第2年支持，以及致茂文教基金會今年也加入行列，他提到，此計畫自去年首辦完成25場巡迴演出，吸引3911人次參與；今年擴大辦理至30場，透過企業與文化單位的合作，讓藝術教育資源更均衡進入校園與社區，並深入新屋、觀音及復興等地，在更多孩子心中種下音樂與藝術的種子。

桃園市國樂團與新屋區頭洲國小兒童樂隊共同演出「歡樂的夜晚」。（記者李容萍攝）桃園市國樂團與新屋區頭洲國小兒童樂隊共同演出「歡樂的夜晚」。（記者李容萍攝）桃園市新屋區頭洲國小兒童樂隊成員開心在文化局啟動記者會演出。（記者李容萍攝）桃園市新屋區頭洲國小兒童樂隊成員開心在文化局啟動記者會演出。（記者李容萍攝）

會中桃園市國樂團與新屋區頭洲國小兒童樂隊共同演出「歡樂的夜晚」，展現學童學習成果；頭洲國小校長沈樹林有感而發地表示，頭洲國小兒童樂隊在2019年創立之初，只能克難地使用舊樂器練習，也是桃園沿海地區中小學唯一的樂團，經金寶電子許潮英基金會支持成立兒童藝文班逐步成長，在桃園市學生音樂比賽及全國學生音樂比賽屢創佳績，未來將持續投入藝文推廣，讓藝術教育深耕偏鄉。

文化局長邱正生表示，本計畫由桃園市文化基金會擔任企業與藝術團隊之間的重要橋樑，串聯企業資源與表演藝術能量，透過專業演藝團隊巡迴演出，讓學生與市民在生活場域中近距離接觸表演藝術，培養藝術賞析能力，並促進多元文化發展，縮短城鄉文化資源差距。

益州集團創辦人秦嘉鴻提到，企業應善盡社會責任、支持文化教育，未來在穩定本業發展之餘持續回饋社會，推動藝文扎根，厚植城市文化底蘊；致茂文教基金會董事長應正說，今年首度參與「2026桃園藝企合作藝術平權計畫」，贊助5場巡演，涵蓋新屋、觀音、大溪及龜山區，期盼讓藝術走入每個家庭，並持續推動文化扎根。

這3個專業演藝團隊將與28場次校園場的學校特色樂團各自合演，2場社區場於4月12日、5月24日下午2點30分在大溪區瑞源市民活動中心和蘆竹區興仁市民活動中心登場，歡迎社區居民自由入場同樂。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中