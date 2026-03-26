桃園藝企合作啟動 擴大30場巡演深入校園與社區

桃園市「一起同樂─桃園藝企合作藝術平權計畫」26日熱鬧啟動。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕由桃園市政府文化局主辦、財團法人桃園市文化基金會、桃園市國樂團共同執行「一起同樂─桃園藝企合作藝術平權計畫」今（26）日啟動，包括桃園市國樂團、金喇叭銅管樂團、風雅頌古箏樂團將於4月10日至5月24日展開28場校園場、2場社區場的巡迴演出。

桃園市長張善政（左3）與贊助企業同台一起啟動「一起同樂─桃園藝企合作藝術平權計畫」。（記者李容萍攝）桃園市長張善政（中）與贊助企業同台一起啟動「一起同樂─桃園藝企合作藝術平權計畫」。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政蒞會頒發感謝狀給投入此藝術平權計畫的3家企業，包括台益豐公司、金寶電子連續第2年支持，以及致茂文教基金會今年也加入行列，他提到，此計畫自去年首辦完成25場巡迴演出，吸引3911人次參與；今年擴大辦理至30場，透過企業與文化單位的合作，讓藝術教育資源更均衡進入校園與社區，並深入新屋、觀音及復興等地，在更多孩子心中種下音樂與藝術的種子。

請繼續往下閱讀...

桃園市國樂團與新屋區頭洲國小兒童樂隊共同演出「歡樂的夜晚」。（記者李容萍攝）桃園市新屋區頭洲國小兒童樂隊成員開心在文化局啟動記者會演出。（記者李容萍攝）



會中桃園市國樂團與新屋區頭洲國小兒童樂隊共同演出「歡樂的夜晚」，展現學童學習成果；頭洲國小校長沈樹林有感而發地表示，頭洲國小兒童樂隊在2019年創立之初，只能克難地使用舊樂器練習，也是桃園沿海地區中小學唯一的樂團，經金寶電子許潮英基金會支持成立兒童藝文班逐步成長，在桃園市學生音樂比賽及全國學生音樂比賽屢創佳績，未來將持續投入藝文推廣，讓藝術教育深耕偏鄉。

文化局長邱正生表示，本計畫由桃園市文化基金會擔任企業與藝術團隊之間的重要橋樑，串聯企業資源與表演藝術能量，透過專業演藝團隊巡迴演出，讓學生與市民在生活場域中近距離接觸表演藝術，培養藝術賞析能力，並促進多元文化發展，縮短城鄉文化資源差距。

益州集團創辦人秦嘉鴻提到，企業應善盡社會責任、支持文化教育，未來在穩定本業發展之餘持續回饋社會，推動藝文扎根，厚植城市文化底蘊；致茂文教基金會董事長應正說，今年首度參與「2026桃園藝企合作藝術平權計畫」，贊助5場巡演，涵蓋新屋、觀音、大溪及龜山區，期盼讓藝術走入每個家庭，並持續推動文化扎根。

這3個專業演藝團隊將與28場次校園場的學校特色樂團各自合演，2場社區場於4月12日、5月24日下午2點30分在大溪區瑞源市民活動中心和蘆竹區興仁市民活動中心登場，歡迎社區居民自由入場同樂。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法