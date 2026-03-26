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台北時裝週AW26轉型元年登場 王時思：以台灣特質揭開下一個時尚序幕

2026/03/26 18:31

文化部政務次長王時思（前排右4）、立法委員吳思瑤（前排右3）、TDRI院長張基義（前排右1）與品牌代表共同宣布AW26台北時裝週開幕。（記者董柏廷攝）文化部政務次長王時思（前排右4）、立法委員吳思瑤（前排右3）、TDRI院長張基義（前排右1）與品牌代表共同宣布AW26台北時裝週開幕。（記者董柏廷攝）

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〔記者董柏廷／台北報導〕台北時裝週AW26於今（26）日在台北松山文創園區盛大開幕，文化部宣示本季為「轉型元年」。文化部政務次長王時思於開幕交流酒會致詞時指出，台北時裝週自2018年辦理至今已8年，本季決定進行深度檢討並定義未來8年的新方向。她強調，今年的開幕形式與過往大不相同，改以交流酒會展開，目的在於讓時裝週回歸平台角色，連結設計、產業與市場。

王時思感性表示，轉型過程中最重要的事情是「隊伍都在、夥伴都在」。她特別提到現場多位資深設計師與時尚協會成員的參與，認為有大家的支持，改變才有意義。她觀察到全球時尚產業趨勢正出現高端奢侈品牌洗牌的情形，中產階級消費正從奢侈品牌流失。對台灣而言，這恰好是一個全新的機會。

12家國內外品牌，包括C JEAN、BOB Jian、JUST IN XX、Daniel Wong、TANGTSUNGCHIEN、mizuiro ind、Yentity、LiyuTsai、#DAMUR、INFDARK、WEITZUYUAN、WANGLILING等，將輪番舉辦品牌秀。（記者董柏廷攝）12家國內外品牌，包括C JEAN、BOB Jian、JUST IN XX、Daniel Wong、TANGTSUNGCHIEN、mizuiro ind、Yentity、LiyuTsai、#DAMUR、INFDARK、WEITZUYUAN、WANGLILING等，將輪番舉辦品牌秀。（記者董柏廷攝）

文化部表示，台灣紡織產業具備永續與舒適感的優勢，結合設計師的創意與科技應用能力，發展具設計力的「微訂製」將成為競爭關鍵。這不僅是台灣時尚產業發展的優勢，更有可能成為國際時尚市場的新商業模式。本季時裝週也同步更換了形象識別，整體風格轉趨低調，校準平台角色，協助品牌更清晰地說出自身美學。

開幕活動最後，王時思特別介紹立法委員吳思瑤上台。吳思瑤身為時裝週與台灣設計研究院（設研院）的重要催生者，每屆皆親自出席支持。王時思期待，透過這次重新開始，能建構一個以台灣文化價值、社會信仰為基礎的時尚體系，讓台灣設計在亞洲乃至全球版圖展現更加鮮明的自信風格。

 

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