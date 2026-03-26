10國買家來台！台北時裝週AW26集結法國春天、日本伊勢丹Editor's Pick風格市集限時登場

位於松菸3號倉庫的「Editor’s Pick風格市集」，集結18家時尚品牌，結合時尚設計與生活風格。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部主辦的台北時裝週AW26本季強調「回歸商務與專業交流」，今（26）日於松山文創園區舉辦開幕交流晚會，邀請國內外近200名品牌生態系代表齊聚。晚會亮點由入圍金曲獎最佳演唱組合「丹丹貓猫」擔綱演出，兩人身著設計師周裕穎品牌 JUST IN XX 的作品亮相，在音樂與時尚交融的氛圍中，向國際買家展現台灣跨界合作的魅力。

本季國際布局再深化，吸引來自10國共26位國際買主。包含法國春天百貨、日本伊勢丹、阪急、高島屋等百貨體系，以及歐洲知名的選品店如Henrik Vibskov等。此外，東南亞的選品品牌也展現高度關注，顯示台灣設計品牌在亞洲聲量正持續強化，國內百貨龍頭如新光三越、勤美集團與忠泰樂生活代表也齊聚一堂，拓展通路合作機會。此外，亦聚焦邀請日、南韓、越、泰等國時尚設計媒體來台，強化台北時裝週在亞洲的聲量。

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松菸2號倉庫特設「服飾品國際買主採購洽談會｣，向國際買家展現台灣跨界合作的魅力。（記者董柏廷攝）

除了專業媒合，本季也大幅增加大眾參與感。即日起至3月29日，共12家國內外品牌如 C JEAN、Daniel Wong、JUST IN XX等也將輪番登場。多數秀展雖然採邀請制，但本季特別規畫開放部分場次線上索票或現場候位，如 TANGTSUNGCHIEN、INF DARK 等品牌。民眾若想親身感受，也可前往松山文創園區3號倉庫的「Live秀展直播區」同步觀賞。

想要採購時尚單品的民眾，不可錯過3號倉庫的「Editor's Pick風格市集」，現場集結18家時尚品牌，並展出與「眠豆腐」椅凳跨界創作的時尚裝置。松山文創園區2號倉庫另有經濟部主辦的「服飾品國際買主採購洽談會」，皆開放民眾免預約參觀，讓一般大眾也能近距離接觸設計現場，打造專屬的個人時尚風格。

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