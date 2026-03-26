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林榮三文學獎最年輕首獎作改編！BL劇《向流星許願的我們》今首播 鍾岳軒、初孟軒雙CP甜虐火花爆表

2026/03/26 19:06

小說家鍾旻瑞。（資料照，記者王文麟攝）小說家鍾旻瑞。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由九歌出版社出版、林榮三文學獎短篇小說首獎最年輕得主鍾旻瑞所著的小說集《觀看流星的正確方式》，其同名篇章〈觀看流星的正確方式〉正式改編成 BL 奇幻影集《向流星許願的我們》，並於今（26）日晚間8點在LINE TV獨家首播。

作者鍾旻瑞以細膩筆觸追憶與戀人觀看流星雨的經歷，在原作中大膽將夢遺與流星的形象重疊，象徵那些實現不了的心願與夢境落下的痕跡。影集版本在奇幻設定中進一步擴充青春情感，更找來雙CP陣容助陣：鍾岳軒與初孟軒組成的「皓永CP」甜虐情感收放自如，余杰恩與各務孝太的「海哲CP」則火花四射。透過星浦嶼的神祕傳說，成功將文學中的寂寞美學轉化為視覺饗宴。

鍾旻瑞《觀看流星的正確方式》。（資料照，記者王文麟攝）鍾旻瑞《觀看流星的正確方式》。（資料照，記者王文麟攝）

鍾旻瑞的小說世界一向關注人與人之間的複雜關係。他曾在訪談中提到，小說集收錄了他從 17歲到大學時期的創作，雖然題材多聚焦於情侶互動，但核心實則是探討關係的樣貌。由於深受大學開明氛圍薰陶，鍾旻瑞筆下的性別氣質與性傾向始終處於流動狀態，並非固態不變。

他曾分享一段令他震撼的見聞，有位異性戀攝影老師曾感嘆自己不是同性戀或雙性戀，因為這樣人生會少掉許多情感經驗。這份觀察也滲透進鍾旻瑞的創作中，他不只書寫同性戀愛，也觀察男性或女性之間非關性向、卻帶有愛之成分的陪伴情誼。他認為，人與人的連結並不等同於性傾向的總和，有時同志可能更適合與異性戀友人以家庭的方式共同生活。

九歌出版社表示，隨著《向流星許願的我們》正式上線，觀眾不僅能看見青春戀情的酸甜苦辣，更能透過鏡頭重新感受鍾旻瑞筆下那份關於關係、願望與時間的文學底蘊，當璀璨流星劃過夜空，屬於紙本的文學詩意，如今也在螢幕上浪漫綻放。詳詢向流星許願的我們臉書（https://www.facebook.com/WishingStarsDrama）。

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