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首屆台北戲劇獎雙料得主《暗夜．腹語．鬼托邦》 重返北藝中心藍盒子

2026/03/27 09:00

《暗夜．腹語．鬼托邦》獲得首屆台北戲劇獎後，高俊耀（右）與鄭尹真再度聯手搬演，舞台與劇情均有新意。（北藝中心提供）《暗夜．腹語．鬼托邦》獲得首屆台北戲劇獎後，高俊耀（右）與鄭尹真再度聯手搬演，舞台與劇情均有新意。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕曾獲第1屆台北戲劇獎最佳編劇、最佳戲劇類女演員雙料肯定的《暗夜．腹語．鬼托邦》，於今（27）日至29日在台北表演藝術中心藍盒子再度登場。由窮劇場創辦人高俊耀與鄭尹真聯手演出，延續兩人高度默契與高密度表演節奏，打造一場介於寓言、喜劇與記憶之間的表演儀式。

《暗夜．腹語．鬼托邦》靈感核心來自佛教《大智度論》中的「二鬼爭屍」故事，探討當身體與記憶被替換後，「我是誰」的身份提問。劇作將古老寓言置換至近代場景，描述一名驅魔人受託驅趕女鬼，卻逐步進入1950年代馬來西亞新村的歷史記憶。當時英國殖民政府為打擊共產勢力推動戒嚴，使華人社群生活在受控環境中。鄭尹真指出，「腹語」是創作的出發點，旨在追問人們今日理解世界的語言與感受方式，究竟是如何被形塑而來。

作品融合多重文化語彙，從1970至1980年代盛行於香港與東南亞的驅魔電影汲取靈感，並吸納港片「無厘頭」的語言節奏。高俊耀與鄭尹真在場上以「一人多角」甚至「雙人共角」方式演出，借鑑傳統戲曲以聲音推動身體的邏輯。鄭尹真分享，角色轉換時是先設定好身體狀態，順著台詞與聲音自然切換，讓身體跟著語言走。她也提到，相較過去多半緩慢進入角色，這齣戲需要極快的喜劇節奏，在形體與聲音轉換上皆經過反覆打磨。

此次新版演出在劇情與舞台皆有調整，原先象徵新村記憶、懸置空中的竹構裝置改為落地呈現，並轉化為可隨時移動的裝置，強化歷史落回當下身體經驗的實感。

高俊耀強調，劇名中的「暗夜」代表時間、「鬼托邦」代表空間，而「腹語」則是核心事件。窮劇場自2014年創立以來，持續探索亞洲多重殖民歷史與移民主體經驗，邀請觀眾在笑聲與詭譎之間，重新思考身份與語言的附身關係。此外，編導高俊耀也同步推出劇作選《鬼托邦：高俊耀劇作選II》，提供觀眾從文字與舞台不同維度閱讀作品的機會。

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