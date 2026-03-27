全國舞蹈比賽落幕 八斗國小榮獲團體乙組民俗舞特優

115年度全國學生舞蹈比賽在基隆市舉行，基隆市八斗國小以「農樂．稻穗與共」獲得全國團體乙組民俗舞特優。（攝影師陳柏殷提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕115年度全國學生舞蹈比賽在基隆市舉行，基隆市政府教育處攜手9所學校和國立台灣師範大學共同辦理，共有753隊，總計6127人參賽，比賽項目涵蓋古典舞、民俗舞、現代舞及兒童舞蹈等4賽事項目。基隆市於本次賽事中，八斗國小以「農樂．稻穗與共」獲得全國團體乙組民俗舞特優。另外，也有8隊團體組獲得優等，以及9隊個人組獲得優等的優異表現。

基隆市教育處長徐嬿立指出，9位學生在個人古典舞組獲優等的有五堵國小黃爰蓁、銘傳國中陳楷甯、德育護理健康學院黃豫潔；個人組民俗舞的有仁愛國小江弈樂、建德國中林歆恩、基隆女中林品言、德育護理健康學院李芷瑄；個人組現代舞仁愛國小黃渝安、建德國中蔡孟岑。

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115年度全國學生舞蹈比賽在基隆市舉行，圖為在團體現代舞賽事中演出「Gift of Happiness」榮獲優等的堵南國小。（攝影師陳柏殷提供）

獲得團體優等的分別為建德國中「一樹梅綻盡春語」、建德國中「等待平行交會之後」、仁愛國小「且吟花語」、正濱國小「夢迴敦煌」、信義國小「夢想起飛」、堵南國小「Gift of Happiness」、德育護理健康學院「石窟璧舞」及崇右影藝科技大學「Be Water, be water !」。

115年度全國學生舞蹈比賽在基隆市舉行，圖為在團體現代舞中演出「夢想起飛」榮獲優等的信義國小。（攝影師陳柏殷提供）

徐嬿立表示，舞蹈人才的養成是一條艱辛漫長的修煉之路，不會隨著賽事結束而落幕，而是舞蹈生涯的節點。恭喜每一位獲得佳績的學生外，也要感謝所有來到基隆展現對舞蹈熱愛的每一個人，因為有你們，才能成就舞台上的完美表現。

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