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中央書局《指尖之間》工藝展 致敬母親

2026/03/27 14:09

〔記者魏伶如／台北報導〕為向台灣堅韌的母親致敬，中央書局即日起至5月10日推出「指尖之間」工藝展，透過來自土地的「藺草」與承載祝福的「絨花」相互碰撞，以16件精緻工藝作品，展演台灣女性如何以指尖為起點，結合在地資源與當代觀點，編織出動人的創作生命。

展期同時規劃兩場手作體驗課程，帶領讀者體驗素材在指尖的千變萬化。

台灣藺草學會精選10項工藝作品於中央書局《指尖之間》展出。（中央書局提供）台灣藺草學會精選10項工藝作品於中央書局《指尖之間》展出。（中央書局提供）

台灣手藺：從苑裡阿嬤到國際設計舞台的工藝傳承

「台灣手藺」是一場關於「土地」與「母性」溫柔革命。源自台灣藺草學會，品牌自2014年創立以來，致力守護瀕臨失傳的苑裡阿嬤藺草編織技藝。透過「手感體驗、延續傳統、創新設計」，成功重建地方產業鏈，吸引留鄉青年投入。學會作品更於2025年日本GOOD DESIGN AWARD中，榮獲 BEST100 與 GOOD FOCUS AWARD，展現台灣原生工藝在國際教育與商業體系中的創新實力。本次展出10件作品，涵蓋藺卵石、許願盒，及各式生活物件如花器、手提包、睡枕、櫥櫃等。

吟遊文創作品_月時藝景_向母親致敬，以節氣花卉進行創作，特別為本展以絨花創作_寸草。（中央書局提供）吟遊文創作品_月時藝景_向母親致敬，以節氣花卉進行創作，特別為本展以絨花創作_寸草。（中央書局提供）

吟遊文創：在歷史縫隙中溫柔轉譯，「月時藝景」向母親致敬

新銳工藝家陳立凡則帶來深具歷史底蘊的作品。主展品《之間I》靈感來自霧峰林家宮保第「第五進」女子起居空間，透過金箔縫隙間綻放的百年七里香，細膩捕捉昔日待字閨中女性透過縫隙觀察世界的感官限制，作品中以金箔構成的微光與盛放的百年七里香交織，呈現出女性在束縛中對外界感知與自由的企盼。身為三寶媽的陳立凡，她擅長透過絨花、纏花、蓪草花等無形文化資產，將生活植物轉化為當代藝術語言，這次的展出也包括了水仙、海芋等的花卉創作，展現母親的剛柔並濟。

展期並特別規劃兩場體驗課程，邀請讀者親自動手，感受素材在指尖的轉化的溫度，將當代工藝風貌編入日常記憶。

【藺編小帽子鑰匙圈】體驗課程-報名網址https://reurl.cc/6GZzdk

【康乃馨擴香製作】體驗課程-報名網址https://reurl.cc/9WG86v

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