自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

2026新營藝術季4/10~6/13啟動 藝術像水浪一樣流動與連結

2026/03/27 15:26

2026新營藝術季，以「水水來造浪」為主題策展系列活動，將在4月10日起登場。（記者楊金城攝）2026新營藝術季，以「水水來造浪」為主題策展系列活動，將在4月10日起登場。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕第14年舉辦的2026新營藝術季，以「水水來造浪」為主題策展系列活動，將在4月10日至6月13日登場。新營文化中心4月10日推出日本飛行船劇團《新白雪公主與七矮人》，4月10至12日開幕週除了水水市集，也有多場戶外演出，成為流動的藝術現場，邀請南瀛室內樂團、「妹迪IN TAIWAN」台語漫才、阮劇團、稻草人現代舞蹈團工作坊參與，讓新營「湧動」起來。

新營藝術季將在新營文化中心及周邊綠川廊道舉辦，今天（27日）為藝術季宣傳，由「漫境文化」的表演藝術舞者帶來「棧．顫」演出，以彈簧圈在2位舞者間的拉扯和回彈，展現出身體律動如水浪般推進，為水水藝術季熱身造勢。新營藝術季的主視覺設計也找來新營插畫品牌「風速新營」以「搬浪」為概念設計「浪磚」。

表演藝術舞者帶來「棧．顫」演出，以彈簧圈在2位舞者間的拉扯和回彈，展現出身體律動如水浪般推進，為新營藝術季熱身造勢。（記者楊金城攝）表演藝術舞者帶來「棧．顫」演出，以彈簧圈在2位舞者間的拉扯和回彈，展現出身體律動如水浪般推進，為新營藝術季熱身造勢。（記者楊金城攝）

台南市副市長葉澤山表示，全台各地一年舉辦超過50個藝術季，除了音樂、舞蹈和展演藝術，新營藝術季獨具特色成為水系列主軸的藝術創新實驗舞台，其中的藝術工作坊將素人的人生經歷化為舞台的養分，連結土地與人的情感，期待新營藝術季像浪頭一樣，一個接一個流動傳遞出去，成為最具特色城市藝術季。台南市文化局主祕林喬彬也期許新營藝術季像水一樣滋潤大地，將藝術帶入生活。

新營藝術季從4月10日起展開，涵蓋劇場、舞蹈、音樂與跨域創作，除了開幕週活動，5月16日有小青蛙劇團、6月6日盛保羅魔幻劇團、6月7日台灣藝術家交響樂團演出，還有4月18日起的新營社大推出3場新營綠川水文走讀、5月9日起「漫境文化」身體共創工作坊，培訓觀眾成為創作、表演者，6月13日成果展演。

新營文化中心指出，新營藝術季透過長時間、多層次的文化活動參與，深化市民與藝術的連結，累積城市的文化厚度，希望帶動地方認同與觀光發展。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中