2026新營藝術季4/10~6/13啟動 藝術像水浪一樣流動與連結

2026新營藝術季，以「水水來造浪」為主題策展系列活動，將在4月10日起登場。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕第14年舉辦的2026新營藝術季，以「水水來造浪」為主題策展系列活動，將在4月10日至6月13日登場。新營文化中心4月10日推出日本飛行船劇團《新白雪公主與七矮人》，4月10至12日開幕週除了水水市集，也有多場戶外演出，成為流動的藝術現場，邀請南瀛室內樂團、「妹迪IN TAIWAN」台語漫才、阮劇團、稻草人現代舞蹈團工作坊參與，讓新營「湧動」起來。

新營藝術季將在新營文化中心及周邊綠川廊道舉辦，今天（27日）為藝術季宣傳，由「漫境文化」的表演藝術舞者帶來「棧．顫」演出，以彈簧圈在2位舞者間的拉扯和回彈，展現出身體律動如水浪般推進，為水水藝術季熱身造勢。新營藝術季的主視覺設計也找來新營插畫品牌「風速新營」以「搬浪」為概念設計「浪磚」。

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表演藝術舞者帶來「棧．顫」演出，以彈簧圈在2位舞者間的拉扯和回彈，展現出身體律動如水浪般推進，為新營藝術季熱身造勢。（記者楊金城攝）

台南市副市長葉澤山表示，全台各地一年舉辦超過50個藝術季，除了音樂、舞蹈和展演藝術，新營藝術季獨具特色成為水系列主軸的藝術創新實驗舞台，其中的藝術工作坊將素人的人生經歷化為舞台的養分，連結土地與人的情感，期待新營藝術季像浪頭一樣，一個接一個流動傳遞出去，成為最具特色城市藝術季。台南市文化局主祕林喬彬也期許新營藝術季像水一樣滋潤大地，將藝術帶入生活。

新營藝術季從4月10日起展開，涵蓋劇場、舞蹈、音樂與跨域創作，除了開幕週活動，5月16日有小青蛙劇團、6月6日盛保羅魔幻劇團、6月7日台灣藝術家交響樂團演出，還有4月18日起的新營社大推出3場新營綠川水文走讀、5月9日起「漫境文化」身體共創工作坊，培訓觀眾成為創作、表演者，6月13日成果展演。

新營文化中心指出，新營藝術季透過長時間、多層次的文化活動參與，深化市民與藝術的連結，累積城市的文化厚度，希望帶動地方認同與觀光發展。

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