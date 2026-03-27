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台史博兒童節「轉圈圈」登場 看展、玩桌遊、逛市集共度童趣時光

2026/03/27 17:35

台史博兒童節「表演圈圈」運用泡泡、氣球與圓環之舞多重「圈圈」意象，打造充滿驚喜和律動的演出。（台史博提供）台史博兒童節「表演圈圈」運用泡泡、氣球與圓環之舞多重「圈圈」意象，打造充滿驚喜和律動的演出。（台史博提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕迎接兒童節連假，國立台灣歷史博物館（台史博）將於4月3至6日推出兒童節系列活動─台史博轉圈圈，12歲以下兒童可免費入館。館方以「歷史圈圈」、「遊戲圈圈」、「表演圈圈」與「市集圈圈」主題串聯館內外活動，結合展覽、表演與體驗，打造適合親子共遊的文化場域。

台史博兒童節「歷史圈圈」結合館內桌遊及地方記憶特展，推出學習單探索，完成可獲限量小禮。（台史博提供）台史博兒童節「歷史圈圈」結合館內桌遊及地方記憶特展，推出學習單探索，完成可獲限量小禮。（台史博提供）

館內「歷史圈圈」從展覽探索出發，民眾可搭配學習單參觀《開箱吧！台史博館藏桌遊特展》與《地方記憶・遊牧：國家文化記憶庫社群合作成果展》，完成任務還可領取限量小禮物。4月3日也將推出戲劇導覽，由表演者化身歷史人物，帶領大小朋友穿梭不同時代的故事現場，以生動方式認識歷史。

深受觀眾喜愛的戲劇導覽4月3日登場，邀請民眾與歷史角色互動認識不一樣的歷史。（台史博提供）深受觀眾喜愛的戲劇導覽4月3日登場，邀請民眾與歷史角色互動認識不一樣的歷史。（台史博提供）

4月4至5日館外活動同步展開。「遊戲圈圈」設計多項互動體驗，包括「超大台灣地圖桌遊」、「翻翻看桌遊DIY」、「圈圈系童玩」及「泡泡體驗」。孩子可從自己的家鄉出發重新認識台灣，也能利用NG蔬果製作卡牌，設計專屬桌遊，化身小小遊戲設計師。現場並準備呼拉圈、扯鈴、滾鐵輪、跳繩等傳統童玩，以及親子同樂的泡泡體驗。

「表演圈圈」則安排多場親子演出，包括夢幻的泡泡表演、結合造型氣球互動的氣球翻轉秀，以及由「肆舞藝」帶來的「圓環之舞」，以呼拉圈特技、大環道具與樂器演奏交織出動感舞台。

親子家庭期待的小樹市集，今年以「市集圈圈」形式再度登場，邀請大人小孩一起來挖寶。（台史博提供）親子家庭期待的小樹市集，今年以「市集圈圈」形式再度登場，邀請大人小孩一起來挖寶。（台史博提供）

深受親子家庭喜愛的「小樹市集」今年也以「市集圈圈」形式登場，4月4日至5日集結超過250攤親子二手、文創品牌與風格餐飲，串聯園區各活動場域，營造熱鬧的兒童節氛圍。

台史博表示，今年以「轉圈圈」為主題，象徵孩子在遊戲與探索中認識世界，也希望博物館成為家庭共享記憶的重要場域。

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