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校園影展巡迴「2026凝視與傾聽：多元族群影展」走進家齊高中

2026/03/27 18:29

《2026凝視與傾聽：多元族群影展》今日到家齊高中放映。（家齊高中提供）《2026凝視與傾聽：多元族群影展》今日到家齊高中放映。（家齊高中提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2026凝視與傾聽：多元族群影展」今（27）日走進家齊高中，帶來聚焦「全球勞動與文化」的精采放映單元，透過大銀幕引導師生理解不同族群的生活與文化故事。

影展精選黃麗如與鄭治明執導的紀錄短片《臺灣紳士》與《青木瓜之味》，並安排黃麗如導演與台南藝術大學老師袁子賢對談，讓學生不僅看見影像，也能聽見背後的人生故事。黃麗如分享，《臺灣紳士》記錄菲律賓移工如何藉由選美比賽跳脫機械化的生產線生活，重拾自我，展現勞動者的尊嚴與生命力；《青木瓜之味》則描繪泰國移工將泰拳文化帶入台灣，與青年跨越國籍建立如家人般深厚情誼，呈現情感超越身分界線的力量。

放映現場學生提問互動。（家齊高中提供）放映現場學生提問互動。（家齊高中提供）

南市政府客家事務委員會指出，影展已邁入第3年，透過校園巡迴將族群平權與多元文化議題傳遞給青春學子，期望從校園扎根尊重差異、實踐公平正義的價值觀。

家齊高中校長陳韻如表示，電影放映搭配影人現身說法，是開拓學生文化視野的最佳途徑，不僅培養同理心，也啟發對公民議題的討論。透過「凝視」與「傾聽」他者的生命故事，學生學會尊重差異，進而共創更包容的人權民主社會。

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