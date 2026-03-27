在野審委竟要求公視董事候選人應先徵詢國會 文化部：遺憾與不解

8位在野黨推派的公視董監事審查委員聯合署名聲明稿內容。（翻攝自聲明稿）

〔記者凌美雪／台北報導〕第8屆公視董監事審查會8名在野黨推舉的審查委員，今日以新聞稿提出，要求文化部應廣徵國會各政黨對候選人意見後，再召開審查會議。對此，文化部晚間回應表示遺憾及不解，並質疑「此舉豈不是復辟黨政軍介入媒體的威權時代」？

文化部指出，《公共電視法》第11條規定，「公共電視屬於國民全體，其經營應獨立自主，不受干涉」；第13條，董監事產生程序由立法院推舉11名至15名社會公正人士組成公共電視董事、監察人審查委員會。從法規即可清楚理解，為維持公視獨立自主，公視董監事會的選任是取決於「公正人士」專業的判斷，而非立法院「政治」的決定，而審查委員就是代表法所定義的「社會公正人士」。

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文化部表示，令人遺憾的是本該擔任超越黨派，作為「公正人士」的審查委員，竟要求先徵詢立法院「各政黨」對候選人的意見，形成共識後，才能召開會議進行審查。等同主張政黨意見高於審查委員意見。

文化部說明，文化部於3月11日進行3月底前的會議時間調查，因少數委員無可行時間，因此，最終決定及通知4月16日召開第2次審查委員會。但卻在電子郵件通知發出後，才接獲8位在野黨推舉的審查委員提出聯合聲明。

文化部重申，此次提出的候選名單，皆完全依照前次審查委員會委員所提與參考各界的意見，審慎提出年輕、跨領域、族群平衡等的專業人才作為候選人，未料卻受到如此回應。文化部表示：「懇切期盼各審查委員能實質進入審查委員會，進行超然、公正、專業的討論及投票，相信社會也會尊重審查委員理性及具公信力的最終決定。」

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