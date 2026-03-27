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萊比錫之聲將登台 谷力哲：以深厚文化底蘊深化台、歐關係

2026/03/27 22:35

歐盟經貿辦事處處長谷力哲（記者凌美雪攝）歐盟經貿辦事處處長谷力哲（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕萊比錫布商大廈管弦樂團（Gewandhausorchester Leipzig，以下簡稱布商）將於5月再登台，主辦單位牛耳藝術今（27）日舉辦正式宣告記者會，曾同時榮獲貝桑松3項大獎的國內知名指揮家吳曜宇認為，此次樂團開出的曲目讓他很驚艷，可說是精銳盡出；而歐盟經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）則指出，這支象徵歐洲文化傳統深厚底蘊的「萊比錫之聲」，將再次透過藝術交流深化台歐關係。

出身歌劇院背景的指揮大師安德里斯．尼爾森斯（Andris Nelsons），自從在拜魯特音樂節建立權威地位之後，連續7年執棒該音樂節，被公認為當代華格納的傑出演繹者。而擁有超過250年歷史的「布商」，則是自2018年起由尼爾森斯接掌音樂總監，並在其帶領下於古典樂壇締造輝煌紀錄。

指揮家吳曜宇。（記者凌美雪攝）指揮家吳曜宇。（記者凌美雪攝）

吳曜宇以指揮視角分享他對本次巡演的期待，他回憶自己在維也納求學時就曾聆聽尼爾森斯指揮「布商」演出，留下深刻印象。而當他得知此次巡演曲目是由「布商」自選時，更佩服樂團的自信與雄心，包括首日攜手蕭邦金獎得主阿芙蒂耶娃（Yulianna Avdeeva）演出拉《赫曼尼諾夫第2號鋼琴協奏曲》，以及尼爾森斯專精的《蕭士塔高維契第10號交響曲》；還有將於台南演出的舒曼第1號交響曲《春天》，與華格納的《女武神》第一樂章，都展現尼爾森斯在德奧的權威地位。

谷力哲則感性回憶，當他還是自由記者時，曾於1990年在柏林舉辦的德國統一之夜，欣賞了已故音樂總監庫特‧馬殊（Kurt Masur）指揮樂團演出《貝多芬第9》，讓他深刻感受到音樂如何在歷史時刻凝聚情感與共同記憶。谷力哲認為，文化是跨越語言、最直接連結人心的溝通方式，「布商」訪台，也使台灣與歐洲文化有所連結與理解，「這樣的交流非常好」。

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