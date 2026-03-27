台積電喜迎萊比錫布商樂團再登台 許峻郎：晶圓廠Fab連結著文化價值

萊比錫布商大廈管弦樂團。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕萊比錫布商大廈管弦樂團（Gewandhausorchester Leipzig，以下簡稱布商）將於5月再登台，分別於台北與台南呈獻兩套足以見證其在德奧的權威地位。台南場的主辦單位台積電文教基金會，執行長許峻郎更以晶圓廠名稱「Fab」與Fabric（布料）同源為喻，認為科技的力量必須與藝術並行，對於布商訪台之行，充滿期待。

此次「布商」訪台首場將於5月23日在台北國家音樂廳演出，獨家贊助凱基文化藝術基金會董事長余珊蓉指出，「布商」誕生於市民力量、以音樂凝聚城市的歷史，是強化社會連結的重要力量，期待樂團的精彩演出。

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歐盟經貿辦事處處長谷力哲（左起）、凱基文化藝術基金會董事長余珊蓉、台南市文化局長黃雅玲、台積電文教基金會執行長許峻郎及指揮家吳曜宇合影。（記者凌美雪攝）

第2場音樂會將於5月24日在台南文化中心登場，屬於台南國際音樂節與台積心築藝術季的節目之一，台積電文教基金會執行長許峻郎提到，半導體產業稱晶圓廠為「Fab」（fabrication），與「布商」Gewandhaus 的 Gewand（Fabric布料）同源，從紡織工業到晶圓製造，象徵科技與文明的演進，也凸顯藝術與產業其實共享創造與製造的精神。他認為，在 AI 時代更需要回到「人心」與文化價值，科技的力量必須與藝術並行，才能真正創造意義。

許峻郎說， 25年前指揮大師辛諾波里（ Giuseppe Sinopoli）率德勒斯登國家管弦樂團在台演出《女武神》，讓他留下震撼的經驗，此次能再度迎來國際級華格納製作，特別是男高音克勞斯・佛洛里安‧沃格特（Klaus Florian Vogt）的當代地位，都足見此次高規格的文化盛事。台南市文化局長黃雅玲則對於此次古都能迎來歷史悠久的國際頂尖樂團，表達榮幸與期待。

考量2套曲目各具特色，台南場演出時間特別提早到下午4點，讓全台各地的樂迷皆可一日生活圈，欣賞到布商精銳盡出的表演。詳詢MNA。

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