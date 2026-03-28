唐綺陽認了「因為他」放棄當漫畫家！公視揭密「被低估的大師」陳弘耀 記錄台漫「一刀俠」極致美學

在產業困境中，陳弘耀不斷轉換形式——漫畫、插畫、動畫，只為實現「用圖畫說故事」的初衷。（陳弘耀工作室提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣漫畫界曾有一位連「國師」唐綺陽都自嘆不如的天才。公視旗艦藝文紀錄片《藝術很有事》推出全新一集《回看一刀俠 陳弘耀》，深入這位被媒體譽為「被低估的大師」的創作世界。透過珍貴手稿與親友分享，勾勒出陳弘耀對作品近乎苛求的信念，也揭開他在 1980年代便以古今雙線結構開創「穿越」敘事先河的傳奇往事。

《赤狐》（1992）原作可見陳弘耀「狠心破壞原稿式」的作畫方式。（公視提供）

陳弘耀（1964－2015）是台灣漫畫武林的經典人物。他在 1989年連載的代表作《一刀傳》，領先時代採用雙線結構敘事，被《星期漫畫》創辦人郝明義視為台漫的創新里程碑。有趣的是，陳弘耀的光芒曾讓同輩倍感壓力。好友唐綺陽在片中坦言，看見陳弘耀對複雜畫面的駕輕就熟，對比自己畫四頁就要耗費一週的掙扎，讓她深刻體悟「自己幹不了這一行」，這才決定放棄漫畫夢。

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唐綺陽（左2）出席去年「漫畫同好誌的無限宇宙」活動，重燃少女時期的漫畫魂，與《漫畫之友》創辦人黃熙文（左1）、李俊隆（右1）及舊友游素蘭（右2）合影。（公視提供）

陳弘耀對細節的執著近乎瘋狂。他的妻子兼經紀人鄭詠中回憶，陳弘耀曾為了一格海浪反覆修改一整晚，只因為他相信「讀者都感覺得到」。在沒有電腦繪圖的年代，他在《大西遊》中以徒手留白完成「激光線」效果，甚至在創作《赤狐》時，採取「破壞原稿式」畫法，用刀片割開水彩紙黏上宣紙，只為呈現最真實的雨絲質感。這種如果不滿意就花三天畫回來的硬漢精神，至今仍讓漫畫圈震撼。

時任《星期漫畫》創辦人郝明義分享陳弘耀連載代表作《一刀傳》（1989），首開『穿越』概念先例，開創了嶄新的敘事方式。（陳弘耀工作室提供）

即便面臨刊物停刊、環境受限，陳弘耀仍不斷轉換漫畫、插畫與動畫形式，堅持「用圖畫說故事」的初衷。他曾與漫畫家李隆杰代表台灣赴法國安古蘭參展，成為台漫走向國際的重要起點。然而，命運多舛的他，在與法國出版社簽約後不久便驟然辭世，留下無數未完成的草稿。

日前《藝術很有事》與國家漫畫博物館籌備處合辦首映，陳弘耀的長子感性分享，至今重新閱覽父親的作品仍感到無比震撼。紀錄片將於3月28日下午2點30分於公視播出，並同步上架 藝術很有事 YouTube頻道。此外，目前國漫館正舉辦《經典．穿越 陳弘耀》特展，展期至3月29日，影迷與漫畫迷可把握最後機會，親睹這位一代宗師的原稿風景。

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