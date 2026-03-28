漆藝王清霜家族x竹籐編張憲平 人間國寶雙特展新瓦屋登場

「人間國寶特展~漆藝王清霜家族x竹籐編張憲平」即日起至5月3日在新竹縣新瓦屋展覽館展出。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「人間國寶特展~漆藝王清霜家族x竹籐編張憲平」即日起至5月3日，在新竹縣新瓦屋客家文化保存區展覽館，展出國家級傳統工藝—漆藝與竹籐編作品近60件，其中，特別邀請台灣首位人間國寶王清霜帶來鎮館之寶〈玉山〉，以及獲人間國寶與國家工藝成就獎雙項榮銜張憲平藝師獻上馬年相呼應的3件名作〈脫韁之馬〉、〈奔〉、〈馴〉，機會非常難得！

「人間國寶特展~漆藝王清霜家族x竹籐編張憲平」即日起至5月3日在新竹縣新瓦屋展覽館展出。（新竹縣政府提供）

縣府文化局長朱淑敏表示，百歲漆藝巨擘王清霜是台灣近代工藝的先驅，其人生幾乎是台灣漆藝百年發展的縮影，王清霜家族薪傳3代，是台灣最具代表性的漆藝世家。人間國寶王清霜代表作〈玉山〉氣勢磅礡，以繁複細膩的高蒔繪技法創作，展現天然漆高雅質感與華麗光澤。

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新竹縣政府文化局表示，王清霜家族薪傳3代，是台灣最具代表性的漆藝世家。（新竹縣政府提供）

第2代的王賢民、王賢志藝師則分別是漆工藝「戧金」、「平蒔繪」保存者，兩兄弟作品在創作語彙、美學內涵與風格各有不同，但同樣材美工巧、氣象萬千，展現漆藝高貴精緻又大器的藝術性與觀賞價值。第3代王峻偉是新生代漆藝家，與文創、時尚產業作跨界、跨國的合作，潛力無窮，定義「漆美藝精」的新高度。

新瓦屋「人間國寶特展」展出國家級傳統工藝—漆藝與竹籐編作品近60件。（新竹縣政府提供）

榮獲人間國寶與國家工藝成就獎的張憲平藝師，出身於苗栗竹南的編織世家，自創仿古生漆髹塗技法，為台灣竹籐編工藝拓荒闢徑，在戰後工藝發展史上具有重要地位。其作品融合台灣閩、客、原住民族的編作特色與技法，也吸取中國、日本、東南亞的文化元素與圖紋，更善於運用竹與籐的結合，展現豐富編織層次與變化。

榮獲人間國寶與國家工藝成就獎的張憲平藝師，善於運用竹與籐的結合，展現豐富編織層次與變化。（新竹縣政府提供）

文化局指出，「傳統工藝敲敲門TTAG」展覽館開放時間為週二至週日12時至17時，週六日下午提供定時導覽服務，也歡迎團體預約參觀。展期另規劃工藝講堂及研習課程，推出工藝與茶道、花道等結合多元體驗課程， 詳情請至臉書「傳統工藝敲敲門TTAG」粉專洽詢。

此外，特別規畫公益觀展、工藝DIY體驗教育等項目，邀請在地學校、企業攜手，讓新竹縣弱勢族群有機會親近傳統工藝之美，享有平等的文化近用權利，諮詢電話：0933-039-691 林小姐。

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