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三十而立再出發！《2026 高雄獎》新世代藝術能量躍動高雄

2026/03/28 16:44

本屆《高雄獎》由陳亮璇（右2）、張宸瑋（右1）、楊傑懷（左1）3位藝術家脫穎而出，榮獲最高榮譽「高雄獎」。（記者黃佳琳攝）本屆《高雄獎》由陳亮璇（右2）、張宸瑋（右1）、楊傑懷（左1）3位藝術家脫穎而出，榮獲最高榮譽「高雄獎」。（記者黃佳琳攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕《2026 高雄獎》頒獎典禮於今（28）日在高雄市立美術館隆重舉行，今年適逢《高雄獎》邁入「三十而立」的重要里程碑，市長陳其邁指出，《高雄獎》30年來見證了這股創作能量的持續進化，藝術家正是捕捉時代輪廓的先行者。

本屆《高雄獎》競爭激烈，共吸引358位國內外藝術家報名，最終由陳亮璇、張宸瑋、楊傑懷3位藝術家脫穎而出，榮獲最高榮譽「高雄獎」。

陳亮璇的作品〈橫山豐水〉以其家鄉梨苗接枝技術為起點，探討土地、聲音與人之間的連結；張宸瑋作品〈Volkswagen Transporter T5.gltf〉取材自俄烏戰爭中毀損的汽車影像，透過3D技術將沉重的戰爭符碼轉化為感官體驗；楊傑懷作品〈Working Holiday〉則結合影像與參與式行動，深入綠島白色恐怖紀念園區，探討藝術家與「小幫手」之間的勞動交換關係。

此外，紀冠地以〈落葉系列—秋意濃〉獲得「何創時書法篆刻類特別獎」；簡莉芸則憑藉〈分岔的情境：遺忘與書寫〉奪得「聚和國際環境永續特別獎」。

為慶祝30週年，高美館將於今年6月推出《高雄獎三十年：藝術的未竟與再啟》回顧展，梳理過去數十年的精采軌跡，並向未來提問當代藝術的下一個10年。

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