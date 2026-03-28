當軍歌遇上譫妄獨白！威尼斯雙年展台灣代表藝術家李亦凡 早期作〈你不愛我了喔？〉國美館再現蹤

李亦凡〈你不愛我了喔？〉複合媒材（密集板、水泥漆、蠟筆、木材），尺寸依場地而定。2016。國美館典藏。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台中報導〕由國立台灣美術館主辦的科技藝術特展「無限副本與瞄準器」，今（28）日在國美館揭開序幕。本展由策展人陳湘汶策劃，邀集來自台灣、法國、西班牙、美國、日本、澳大利亞、中國、奧地利等地的15組藝術家，展出18件涵蓋錄像、聲音、裝置及遊戲引擎等作品，透過「角色選單與視覺校準」、「前方戰區迷霧」、「開發者模式已載入」３個子題引導觀眾重新思考人與數位機制的關係。

值得留意的是，即將於今年5月將代表台灣參加2026威尼斯雙年展的藝術家李亦凡，其2016年的國美館典藏作品〈你不愛我了喔？〉亦在此次展出作品清單之列。身為「千禧世代」的李亦凡，長期以遊戲引擎與實時影像開發影像生成工具，探究技術中介下的敘事建構，此件作品不僅是全展創作年份最早的作品，更是李亦凡創作生涯中的重要轉折點。他受訪時表示，這件作品誕生於他剛結束替代役「反毒大使」的特殊生命狀態，當時他第一次切身感受到被國家照管的不確定感，遂以投影結合雕塑，設計出一名臨死軍人在譫妄狀態下，穿插軍歌訴說著對國家與個人之間的愛恨情仇。李亦凡回憶，此作品是他第一件嘗試放入「口語」創作的作品，其破碎、不完整的敘事主體，與他後來廣為人知的數位操偶敘事邏輯一脈相承。

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策展人陳湘汶表示，將這件作品置於「前方戰區迷霧」子題中，是因其台詞「我要用理解愛情的方式理解反恐戰爭」展現了極強的穿透力，反映出所有衝突往往與強烈欲望相關。陳湘汶認為，作品中對著空無空間頌唱軍歌的情境，亦側面隱喻了台灣當前的社會狀態，提醒大眾在資訊戰頻傳的當下，媒體與圖像識讀能力的重要性。

國美館「無限副本與瞄準器」今日登場，展期至6月28日。（記者董柏廷攝）

陳湘汶在致詞時亦提到，今日社會真實災難與娛樂文化常在行動裝置上並置，真實與虛擬的界線已然坍塌。她強調，網路上常開玩笑自稱NPC（非玩家角色），反映出人們在不知不覺中被無形系統設定的處境。展覽中多位藝術家透過作品提醒，科技雖然是觀察世界的透鏡，但工具本身可能帶有偏見。當觀眾開始意識到數位媒介如何運轉，才能在科技社會中拿回主導權，保有身而為人的核心價值。「無限副本與瞄準器」即日起於國美館展出至6月28日。

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