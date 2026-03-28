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多元書寫綻放創作能量 文化部協助原創作品走向市場

2026/03/28 17:52

文化部今（28）日舉辦「青年創作成果媒合會」，邀集創作者與出版、影視等相關業者齊聚交流，展現台灣創作的多樣性與活力。（文化部提供）文化部今（28）日舉辦「青年創作成果媒合會」，邀集創作者與出版、影視等相關業者齊聚交流，展現台灣創作的多樣性與活力。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部今（28）日於台灣當代文化實驗場（C-LAB）多功能廳舉辦「青年創作成果媒合會」，邀集10位歷年獲選文學（青年）創作獎勵的創作者分享作品，並廣邀出版社、影視、遊戲與劇場等相關業者參與媒合交流，協助臺灣原創作品進入出版及多元市場，拓展跨界合作機會。

本次媒合會邀請自109至115年度獲獎的10位創作者，作品題材橫跨成長記憶與時代映照、文化衝擊與身分認同、妖怪奇談、台文書寫、家族關係與影像記憶、戰爭歷史與近未來災難預想、女性航行敘事、現代詩與饒舌結合的聲音實驗，以及原住民族未來想像與科幻敘事等多元面向，呈現臺灣文學創作者豐沛的創作能量、文學表現力與多元發展可能。

青年創作獎勵媒合會試讀本。（文化部提供）青年創作獎勵媒合會試讀本。（文化部提供）

蘇吉《景中物》透過散文形式，召喚個人成長經驗與時代脈動的共感與想像；邱常婷《卑賤》書寫文化衝擊，以及種族、身分、性別認同的困境；洪碩鴻《耳談》藉由妖怪小說開展不可思議世界的文化縱深；陳柏宇《失咒》以漢字與羅馬字交錯書寫台語，呈現不同語言之間的閱讀張力；鄧九雲《私寫真》從母女關係、展覽現場與編輯視角，交織多重敘事層次；林正川《牛奶糖醫生與戰俘營中尉》書寫台灣二戰戰俘營這段鮮少被訴說的歷史；阿布《台北沉沒之日》以近未來想像映照地震、政治監控等臺灣經驗；張卉君《女人的航線》描寫3位女性在航行中重新定位自身方向；陳宜暄《立即來電》嘗試將現代詩的音樂性與饒舌風格結合；黃璽《懷砂公司》則以科幻架構連結原住民族未來性、歷史記憶與環境保育議題。

文化部自106年起推動「青年創作獎勵計畫」（自114年起修訂為不限年齡的「文學創作獎勵計畫」），並搭配辦理獲獎勵作品成果媒合，協助臺灣文學創作者走向影視、出版、劇場、遊戲等多元市場，迄今已支持近400件作品，其中95件已出版，並有多部作品改編為影集、舞台劇與跨域內容。

文化部表示，將持續透過媒合與推廣，協助臺灣文學創作者拓展多元發展路徑，激發臺灣文學創作能量與跨界潛能。本計畫創作出版成果和相關活動資訊不定期於「文學創作出版媒合平台」FB粉絲專頁、文學創作出版主題網發布，相關訊息詳詢文化部獎補助資訊網。

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