不光是榴槤 讓人「戀戀檳城」的理由

林祥雄美術館外觀酷似海龜，已成為檳城的打卡新亮點。（檳城環球旅遊機構提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕根據馬來西亞檳城環球旅遊機構最新資料，台灣已躍升為檳城第4大國際客源地，顯示台灣旅客對檳城的喜愛日增。為了讓台灣旅客更認識檳城，檳州旅遊及創意經濟事務行政議員黃漢偉日前特別率團來台舉辦年度推廣活動，從舌尖品嘗傳統美食、穿越故事街巷與文化地標、探索自然祕境及新景點等，介紹讓人「戀戀檳城」的理由。

來檳城可品嘗經典小吃及傳統佳肴，圖為娘惹糕。（檳城環球旅遊機構提供）

談到檳城美食，黃漢偉提到檳城是馬來西亞最早發展榴槤種植的州之一，馬來西亞的榴槤收穫季一般是5至9月，檳城則是6至7月，品種超過30多種，各具特色。不只生吃，還可品嘗以榴槤做成的月餅、蛋糕、泡芙、冰淇淋、披薩、炸榴槤油條、刨冰甜品「榴槤珍多冰」……與眾不同的榴槤美食之旅值得挑戰。另外，街頭巷弄的傳統美食街，有咖哩麵、印度香飯、炒粿條、福建麵、菜粿、傳統娘惹糕點、串串、蚵煎……從早餐到消夜，每一頓都是味覺驚喜。

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城歷史體驗館的沉浸式展覽空間，帶你一秒玩穿越。（檳城環球旅遊機構提供）

不要擔心吃太多，因為檳城景點集中，適合旅人漫步，黃漢偉建議可以來段喬治市文化與遺產之旅，或是旅行到檳島另一端的威省、浮羅山背；由於之前《小娘惹》、《小娘惹之翡翠山》引發的戲劇效應，探索「峇峇娘惹遺跡」也大受好評，遊客還可以穿著娘惹裝拍照，獨特體驗為旅程留下難忘回憶。

「蟲鳴大地」可在夜間探訪熱帶蝴蝶及昆蟲生態。（檳城環球旅遊機構提供）

經典景觀之外，檳城也持續推出全新且多元的旅遊體驗，新興亮點包括煥新亮相的葛尼灣海濱綠地、林祥雄美術館、檳城渡輪博物館、檳城河航，以及「蟲鳴大地」夜間體驗，同時也涵蓋檳城歷史體驗館與融合戲劇與餐飲的Umi Umi（檳宴）沉浸式體驗，為旅客的探索之旅增添更多層次與新意。

檳城河航體驗，探索熱帶雨林祕境。（檳城環球旅遊機構提供）

檳城彭加蘭哥打州議員YB王宇航（左起）、檳州旅遊與創意經濟委員會YB黃漢偉、檳城環球旅遊機構CEO黃茁原、檳城環球旅遊機構經理袁寶琳、檳城環球旅遊機構黃柯以等，日前來台推廣檳城觀光。（檳城環球旅遊機構提供）

黃漢偉強調，除了觀光往來，檳城與台灣在經濟、教育及文化領域亦互動頻繁。多年來，不少台灣企業前往檳城投資發展，為當地經濟注入動能；同時亦有眾多檳城學生來台升學，在台北、台中及高雄等城市深造，形塑緊密的連結，使台灣成為檳城最重要且親近的國際夥伴之一。在文化交流方面，檳城知名的「喬治市藝術節」自2008年喬治市列入世界文化遺產後創立，已發展為東南亞具代表性的年度藝術盛事。其中，自2019年起推出的「島與島」文化交流單元，更攜手台灣文化機構合作，引進多項台灣藝文演出，成為藝術節中備受矚目的一大亮點。檳城不僅擁有世界文化遺產、美食與歷史文化底蘊，近年也積極發展醫療旅遊、郵輪旅遊、目的地婚禮、國際教育及會展（MICE）等多元產業，逐步打造為兼具觀光與生活機能的國際城市，歡迎台灣民眾前來一遊。

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