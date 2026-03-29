春藝環境舞蹈4/4登場 5團10場首納兒童視角

2026高雄春天藝術節「環境舞蹈」系列節目，4月4日、5日下午4點30分由南台灣藝術舞蹈團小舞者率先登場。（高雄春天藝術節提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕2026高雄春天藝術節「環境舞蹈」系列節目，匯聚5組高雄在地優秀團隊，並首度融入兒童環境舞蹈的純真視野，4月4日至19日三個週末共將演出10場免費表演。

響座劇場《流光存簿》透過戲劇與舞蹈的跨界形式，回應建築的結構與動線。（高雄春天藝術節提供）

高市文化局長王文翠表示，春藝環境舞蹈系列節目為扶植在地表演藝術團隊的創作徵選計畫之一，由在地舞蹈團隊結合文化場域與地標創作舞蹈作品，以非典型劇場形式演出，歷年已累積28檔50場演出。

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藟艸合作社《戀戀紅毛港》演出。（高雄春天藝術節提供）

今年5檔10場演出，4月4日、5日下午4點30分由南台灣藝術舞蹈團小舞者率先登場，舞團將攜手僅有50多名學童的內門區金竹國小和圓富社區阿嬤們，共同開啟一場「銀童共學」的跨世代交流；同日同時段藟艸合作社選定紅毛港文化園區展演《戀戀紅毛港》。

4月11、12日下午4、5點內惟藝術中心周圍將營造廊帶式的觀舞氛圍，讓觀眾緩步漫遊園區，接續欣賞希舞集聚舞蹈劇場、索拉舞蹈空間舞團的演出作品；18、19日下午4點響座劇場選址於哈瑪星舊三和銀行演繹《流光存簿》，更多節目資訊請上高雄春天藝術節官方網站（https://ksaf.khcc.gov.tw/）或臉書查詢。

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