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從私家園林登上國門 雲林三秀園桃機特展即日展出至5/26

2026/03/29 17:16

縣府與雲林三秀園文化基金會合作，在桃園國際機場「台灣之窗」櫥窗舉辦特展，除有張禎祥漢詩墨寶真跡，同時以多媒材播放三秀園短紀錄片，讓觀眾一探園林的前世今生。（圖由雲林縣政府提供）縣府與雲林三秀園文化基金會合作，在桃園國際機場「台灣之窗」櫥窗舉辦特展，除有張禎祥漢詩墨寶真跡，同時以多媒材播放三秀園短紀錄片，讓觀眾一探園林的前世今生。（圖由雲林縣政府提供）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣大埤鄉三秀園，由17世園主張禎祥擴建而成，占地4公頃，是我國碩果僅存的百年私家園林，更是台灣歷史縮影。縣府與雲林三秀園文化基金會合作，在桃園國際機場「台灣之窗」櫥窗舉辦特展，除有張禎祥漢詩墨寶真跡，同時以多媒材播放三秀園短紀錄片，讓觀眾一探園林的前世今生。

三秀園座落大埤鄉怡然村，創建於清光緒年間，四公頃園林，在日治時期由十七世園主、戰後首任大埤鄉長張禎祥擴建而成，迄今已140年，見證台灣從清領、日治到戰後轉型等時期。

縣府與雲林三秀園文化基金會合作，在桃園國際機場「台灣之窗」櫥窗舉辦特展，除有張禎祥漢詩墨寶真跡，同時以多媒材播放三秀園短紀錄片，讓觀眾一探園林的前世今生。（圖由雲林縣政府提供）縣府與雲林三秀園文化基金會合作，在桃園國際機場「台灣之窗」櫥窗舉辦特展，除有張禎祥漢詩墨寶真跡，同時以多媒材播放三秀園短紀錄片，讓觀眾一探園林的前世今生。（圖由雲林縣政府提供）

縣府文觀處長謝明璇表示，此次特展以「古典美學」與「當代風華」雙櫥窗呈現，「古典」展區可看見張禎祥先生在1920年代騎馬時髦穿著、漢詩墨寶真跡等，同時播放短紀錄片，搭配歷史老照片拼貼，領略1920年代特有的隱逸地貌。「當代」展區則記錄了三秀園近年轉型為文化基地，並以詩詞割字懸吊，為服務國際旅客，特別設計中、英、日語對照文案。

縣府與雲林三秀園文化基金會合作，在桃園國際機場「台灣之窗」櫥窗舉辦特展，除有張禎祥漢詩墨寶真跡，同時以多媒材播放三秀園短紀錄片，讓觀眾一探園林的前世今生。（圖由雲林縣政府提供）縣府與雲林三秀園文化基金會合作，在桃園國際機場「台灣之窗」櫥窗舉辦特展，除有張禎祥漢詩墨寶真跡，同時以多媒材播放三秀園短紀錄片，讓觀眾一探園林的前世今生。（圖由雲林縣政府提供）

雲林三秀園文化基金會董事長蘇元良表示，很榮幸將這份私人情感轉化為公共力量，透過基金會不只修復建築，更要修復當代的母語與美學教育，讓三秀園成為一個活的文化教室。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣充滿文化底蘊，此次把三秀園這座百年秘境帶到桃園機場，是希望向國際展示雲林的精緻與高雅。特展即日至5月26日，邀請所有進出國門的旅人，可至第二航廈「台灣之窗」，感受百年雅緻風情。

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