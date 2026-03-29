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台北也看得到彩繪稻田！5月下旬在關渡平原賞「策馬揚鞭」

2026/03/29 17:18

今年彩繪稻田邀請到童畫大師-趙國宗老師，以童趣質樸的創作風格結合關渡平原原生自然環境元素，手繪創作「策馬揚鞭」水稻地景藝術主題。（台北市產業發展局提供）今年彩繪稻田邀請到童畫大師-趙國宗老師，以童趣質樸的創作風格結合關渡平原原生自然環境元素，手繪創作「策馬揚鞭」水稻地景藝術主題。（台北市產業發展局提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市產業發展局與台北市七星農田水利研究發展基金會，近日在北投舉辦「策馬揚鞭」田間趣味活動，讓傳統種稻農事作業轉換成寓教於樂的農作體驗。產發局也預告，5月下旬「策馬揚鞭」圖案就會以彩繪稻田繽紛呈現，歡迎民眾一起賞「稻」。

產業局長陳俊安表示，關渡平原作為台北最大的平地農業區，承載著深厚的農耕文化，為落實食農教育與傳承，未來將持續與農民攜手，推動永續農業經營並優化友善耕作環境，並發展優質的休閒農業產業，將生產、生態、生活結合為「三生共好」的永續模式。他也邀請市民走進關渡，在輕鬆的都市小旅行中，感受自然生態並體驗在地創意農事。

眾人紛紛脫下鞋襪、捲起褲管，腳踩進濕軟的泥土中，親手將一株株秧苗植入大地，不僅體驗傳統農耕的辛勞，更上了一堂最生動的食農教育課。（台北市產業發展局提供）眾人紛紛脫下鞋襪、捲起褲管，腳踩進濕軟的泥土中，親手將一株株秧苗植入大地，不僅體驗傳統農耕的辛勞，更上了一堂最生動的食農教育課。（台北市產業發展局提供）

七星農田水利研究發展基金會周師文董事長提到，插秧活動不僅是農業體驗，更是對生態環境的具體承諾。透過親手插秧，參與者能直接觀察稻田生態系，理解健康的土地才能孕育出安全的食糧。這是環境教育（ESG）的最佳實踐。

今年彩繪稻田邀請到童畫大師趙國宗老師，以童趣質樸的創作風格結合關渡平原原生自然環境元素，手繪創作「策馬揚鞭」水稻地景藝術主題，並與苗栗縣苑裡鎮農會技術合作，運用白、黃、綠、紫、黑不同品種水稻編織出馬上奔騰，旗開得勝的意象，預計5月下旬會是最佳觀賞期，民眾可在自行車道上欣賞關渡彩繪稻田襯托落日之美景，享受鄉間田園風光。

【交通資訊】

交通資訊：台北市北投區承德路7段401巷551號（八仙六代園／八仙抽水站附近）

產發局建議民眾搭乘大眾運輸工具，因周圍無停車場、不建議開車前往。

【捷運】

搭乘捷運「淡水信義線」至「唭哩岸站」一號出口，至對面轉乘大南客運小21號小型巴士，於「八仙抽水站」下車，即可到達。

或到捷運唭哩岸站租借YouBike，沿著關渡自行車道騎到八仙抽水站，即可到達。

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