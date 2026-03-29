台北市社工攝影展首獎得主郭婉鈴：蹲下「同一個高度」建立平等關係

台北市社會局近日舉辦台北市社工攝影展，由社工郭婉鈴獲首獎，作品名為《同一個高度》。（台北市社會局提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市社會局近日舉辦台北市優良社工暨攝影展，在攝影展獲首獎的社工郭婉鈴分享，關於獲獎作品《同一個高度》，這是她工作以來的深刻體悟：無論服務對象是誰，社工都必須蹲下、彎腰，讓個案感覺我們是平等的。她強調，「不要因為我們是社工就覺得自己多了不起，這是我一直以來的想法。」

台北市社會局近日舉辦台北市優良社工暨攝影展。（記者蔡愷恆攝）

她回憶，高中時得知社工相關科系，便覺得這是一份很有意義的工作。雖然大學並非就讀社工本科，但憑藉著對這份職業的熱忱，畢業後特別去修讀學分，最終順利取得執照並投入實務工作，現在已投入十餘年。不過在學術理論，常談論「如何幫助個案」，但「幫助」這兩個字有時隱含著上對下的關係。

請繼續往下閱讀...

郭婉鈴提到，在實務工作中發現，若帶著優越感去互動，個案會感受到距離感，難以建立真正的連結。無論是服務兒少或是街友，我們都必須蹲下來、彎下腰，讓對方感覺我們是平等的。

談到獲獎照片，郭婉鈴表示，這並非為了比賽而拍。社工在訪視時通常業務繁忙，很難有時間刻意取景，這張照片純粹是日常服務時留下的真實紀錄。照片中的主角是一位在河濱公園生活了廿多年的長輩。郭婉鈴回憶，這位個案最初非常抗拒與人接觸，且身體與精神狀況皆不佳，溝通時常有「雞同鴨講」的狀況，讓工作一度陷入僵局。

「我當時其實很受挫，不曉得該怎麼處理，還去請教督導。督導告訴我，服務街友需要找到那個『契機』，就像我在作品文字裡寫的，那是一把鑰匙。」為了這把鑰匙，郭婉鈴與居家醫療團隊合作，不斷嘗試以傾聽與觀察，花大量時間對談，了解個案的生活背景；甚至投其所好，詢問對方喜歡的食物，如一杯簡單的麥香紅茶，或是解決個案日常所需，如腳踏車壞了，她便主動聯繫免費修繕的資源。

郭婉鈴表示，正是這些看似簡單、卻需要極大耐心的嘗試，最終才慢慢打開了個案封閉已久的心房。這張獲獎照片捕捉到的，正是那份在陪伴與耐心磨合後，社工與個案之間最真摯、平等的互動瞬間。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法