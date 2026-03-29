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台南祀典興濟宮春祭 再現清制古禮

2026/03/29 17:21

各地宮廟代表與信眾齊聚參與祀典興濟宮春祭。（祀典興濟宮提供）各地宮廟代表與信眾齊聚參與祀典興濟宮春祭。（祀典興濟宮提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮今日隆重舉行「保生大帝春祭祝聖大典」，典禮依循清制古禮，結合道教三獻禮儀軌，場面莊嚴隆重，吸引來自各地宮廟代表與信眾齊聚參與，共同見證傳統禮制與信仰文化的延續。

祀典興濟宮春祭祝聖大典鳴鑼啟動。（祀典興濟宮提供）祀典興濟宮春祭祝聖大典鳴鑼啟動。（祀典興濟宮提供）

大典由台南市東區德高國小鼓術團氣勢磅礡揭開序幕，帶來《十八羅漢鼓》與《乘風破浪》演出，鼓聲鏗鏘有力、節奏震撼，為春祭大典注入熱鬧與活力，隨後舉行開鑼儀式，亭宮董事長林淑華、副董事長吳瑩彬、榮譽會長侯明福等人鳴鑼。

德高國小鼓術團帶來演出揭開春祭大典序幕。（祀典興濟宮提供）德高國小鼓術團帶來演出揭開春祭大典序幕。（祀典興濟宮提供）

三獻禮依古禮分為初獻、亞獻及終獻，由51間宮廟代表與各界貴賓共同擔任獻官與陪獻官。立委陳亭妃擔任亞獻正獻官，展現對傳統信仰文化的重視與支持。祀典興濟宮表示，春祭與秋祭為延續清制古禮的重要典禮，不僅承載深厚歷史文化意義，更凝聚地方信仰情感，未來將持續推動傳統祭典保存與文化傳承，使珍貴的宗教資產代代相傳。

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