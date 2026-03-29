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《佳里昭清宮志》歲時祭典全收錄 今發表會獻書恩主公
《佳里昭清宮志》歷時2年餘完成，左起為參與寫作的羅景文、許献平、昭清宮主委林金節、曾逸仁、吳建昇。（記者劉婉君攝）
〔記者劉婉君／台南報導〕台南市佳里昭清宮開堂60週年，今（29）日舉行《佳里昭清宮志》新書發表會，書中收錄昭清宮從大年初一到年底送神的所有歲時祭典科儀儀程，會中並將宮志獻給恩主公。
新書發表會一開始，先將《佳里昭清宮志》獻給恩主公。（記者劉婉君攝）
佳里昭清宮主祀至聖先師孔子與三聖恩主，歷經2年餘完成的《佳里昭清宮志》，梳理自1965年創建迄今的歷史脈絡、建築藝術、文化內涵、人物及傳說、母堂友宮介紹、廟務組織運作及珍藏文物，全書688頁，共36萬字、超過1000張圖片，由長期投入地方文史工作的許献平擔任主要作者，嘉義大學應用歷史學系副教授吳建昇負責歷史背景梳理，金門大學建築學系副教授曾逸仁解析廟宇建築特色，中山大學文學院副院長羅景文探討彩繪藝術。
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《佳里昭清宮志》主要作者許献平（左起）、昭清宮主委林金節、常務監察莊文中，代表將新書獻給恩主公。（記者劉婉君攝）
新書發表會一開始，先由昭清宮主委林金節、常務監察莊文中、許獻平等人，代表將宮志獻給恩主公。
許獻平為了撰寫佳里昭清宮志，暫停本身的小說創作與有應公廟田野調查，專心投入，他說，書中詳實描述昭清宮保存的鸞堂傳統，紀錄許多重要的扶鸞儀式與歲時祭儀，展現其信仰體系的完整性，更凸顯鸞堂信仰文化的獨特面貌與延續脈絡。
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