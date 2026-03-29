《陽光女子合唱團》自稱「中國台灣」 文化部回應了

《陽光女子合唱團》官方微博宣稱是「中國台灣」地區華語片影史票房冠軍。（翻攝自微博）

〔記者凌美雪／台北報導〕創國內影史票房紀錄的電影《陽光女子合唱團》，將於4月4日在中國上映，但官方微博近日宣傳時，竟宣稱該片為「中國台灣地區」，引發各界不滿。對此，文化部表示，文化部影視局已請《陽光女子合唱團》劇組應儘速了解並說明相關情況。文化部後續將再邀集相關產業代表及單位，共同討論有關因應機制。

文化部說明，針對國片進入中國市場及相關補助議題，中國一向利用各種手段及方式進行統戰作為，除了達成統戰目的，更嚴重的是要製造對立與矛盾，讓台灣製作單位面臨可能無法成功打入中國市場，或是傷害台灣人民情感的雙重矛盾壓力。

請繼續往下閱讀...

文化部仍強調，做為主管機關，樂見台灣好的故事及作品走進全世界各國，但也必須提醒所有劇組，唯有台灣提供的自由民主創作環境，才是孕育這些好故事的最佳土壤。文化部表示，唯有壯大自己的文化產業，才能掌握文化的主體性及詮釋權。國人展現對國片的熱情支持，都提醒文化部應更努力與所有產業工作者及國人，共同維護台灣文化主權。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法