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陪伴2,555天 衛武營公共鋼琴謝幕新琴接棒續寫榕樹廣場樂聲

2026/03/29 17:50

公共鋼琴保母黃春華為舊公共鋼琴蓋上琴蓋。（衛武營提供）公共鋼琴保母黃春華為舊公共鋼琴蓋上琴蓋。（衛武營提供）

〔記者蔡清華／高雄報導〕自2019年3月31日啟用以來，衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場上「公共鋼琴」，為大眾帶來長達2555個日子的陪伴。這架身披光澤烏檀木色的 YAMAHA GB1 平台鋼琴，除了在2021年因疫情進入準三級防疫準備階段、偶遇颱風天休館，以及每半年一次的除鏽保養外，幾乎全年無休地駐守於此，今天這位老戰友功成身退，交棒給嶄新的公共鋼琴。

民眾演奏新公共鋼琴。（衛武營提供）民眾演奏新公共鋼琴。（衛武營提供）

這架鋼琴從2007年籌備處時期服務到現在，見證了場館從無到有、正式營運的歷程。作為公共鋼琴的這7年來，它堅守在「眾人的藝術中心」的第一線，讓藝術不只是發生在廳院裡，也不侷限在專業演出者。它打破了舞台的界線，讓每一位經過的人都是觀眾，也可以是表演者，深刻落實了衛武營文化平權的使命。

衛武營藝術總監簡文彬回憶道：「疫情期間，我常常跟同仁說，解封這件事，並不只是將門重新打開而已，只要公共鋼琴還沒有被彈響，衛武營就不算真正開始運作，只有當第一個音符在榕樹廣場上響起的時候，這個地方才回到它進行中的狀態。」

衛武營選在3/29「世界鋼琴日」舉行「新舊公共鋼琴交接儀式」，為這場世代交替賦予了更深層的意義與祝福。舊鋼琴的最後一曲，是2019年啟用後幾乎每天早上來報到的民眾張澄豐先生，在活動現場自告奮勇，以《黃昏的故鄉》和眾人一起向舊鋼琴告別，新鋼琴YAMAHA C2X則由瑞儀光電與瑞儀教育基金會捐贈。

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