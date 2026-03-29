台南新營藝術聯展119位藝術家參展 多元媒材呈現豐富視覺饗宴

台南市藝術家協會會員聯展今天（29日）在新營文化中心舉辦開幕。（新營文化中心提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南市藝術家協會會員聯展今天（29日）在新營文化中心舉辦開幕，展出至4月12日，集結119位藝術家創作，展出120件作品，涵蓋國畫、書法、膠彩、油畫、水彩、攝影，以及剪黏、金工、石雕、陶藝、木雕、刺繡、立體造型等多元媒材，展現風格並陳、媒材交織的藝術能量，呈現豐富而多層次的視覺饗宴，值得參觀。

台南市藝術家協會理事長葉明吉（左）為觀眾解說藝術家作品。（新營文化中心提供）

台南市藝術家協會成立至今28年，會員們長期深耕各自創作領域，協會推展藝術交流，成為地方藝術界的重要力量。

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協會理事長葉明吉表示，這次會員聯展以「藝境飛舞」為題，象徵多元藝術相輔相成、圓融共存的狀態，如同彩蝶翩翩飛舞於自然之間，展現真、善、美交會的藝術境界，並期待透過藝術促進人與人之間的和諧交流。

民眾討論作品，有興趣。（新營文化中心提供）

聯展吸引民眾看展，藝術家也親自導覽解說，讓看展有不同鑑賞視野，花上時間看展也值得。

台南市文化局局長黃雅玲肯定藝術家的創作成果、協會舉辦聯展促進交流，她說，藝術家在創作思維和作品各具特色，有的著重形式與材質的探索，有的關注情感、記憶或當代社會現象。有些不同作品也可以彼此呼應、相互對照，構築出一個多聲並存的藝術展場，觀眾可透過作品說明，進一步了解藝術家的創作理念與心路歷程，感受當代藝術家豐富的創作能量與文化溫度。

台南市藝術家協會會員聯展展出作品多元。（新營文化中心提供）

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