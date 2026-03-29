蔣勳闡述《金剛經》美學 開啟竹縣「綻光30」首場文化講座

蔣勳以《金剛經》美學視角深化「傳承與創新」精神，引領民眾回望地方文化的累積與轉化。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕 新竹縣政府文化局「綻光30」系列活動，首場文化講座-美學大師蔣勳《眾生平安 皆大歡喜》今天在演藝廳登場，蔣勳以《金剛經》美學視角深化「傳承與創新」精神，引領民眾回望地方文化的累積與轉化，全場座無虛席。

這場講座由新竹縣政府文化局、新竹縣文化基金會攜手台灣應用材料股份有限公司、財團法人台東縣蔣勳文化基金會共同主辦。新竹縣副縣長徐元棟出席致詞，感謝蔣勳老師詮釋的《金剛經》，讓全場聽眾都如沐一場文化洗禮。

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新竹縣政府文化局「綻光30」系列活動，副縣長徐元棟出席首場文化講座。（記者廖雪茹攝）

徐元棟表示，蔣勳老師與新竹縣有著極深的藝術淵源，自2009年至2019年間，蔣老師已於文化局演藝廳陸續舉辦過19場美學講座，每一場都為在地居民注入溫暖的美學能量。「綻光30」之際再度邀請大師，象徵文化傳承，更具有文化再生的指標性意義。

文化局長朱淑敏指出，講座最後安排了極具紀念意義的驚喜環節：由蔣勳老師與文化基金會執行長阿佑共同帶來《願》的朗誦與彈唱，透過聲音與旋律傳遞最誠摯的祝福。此外，現場也將同步舉辦「應材文藝季」粉絲回饋活動，邀請曾參與文藝季的民眾領取紀念卡、撰寫心得，演講後將進行現場抽獎，抽出驚喜禮品。

文化局表示，講座報名開放僅3天即額滿，為了不讓錯過報名的民眾遺憾，主辦單位全程錄製，活動後公開在官方臉書粉絲專頁，讓所有喜愛美學的朋友都能在線上「重返現場」，同步感受這份心靈的寧靜與包容。#

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