台奧高教藝術交流 國際音樂大師Alexander Vitlin指導演出歌劇選粹

Vitlin教授實際指導學員。（台師大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕奧地利薩爾茲堡莫札特音樂大學（Mozarteum University Salzburg）教授Alexander Vitlin近期赴台指導台師大音樂系學生，從歌者、演奏合作到整體舞台氣氛提供多年實務經驗，最後更由跨系學員演出歌劇選粹音樂會，座無虛席，展現絕佳成果，也深化高教音樂交流。

奧地利薩爾茲堡莫札特音樂大學為歐洲頂尖之音樂學府，於QS世界大學學科排名中名列前20。自2023年校長Elisabeth Gutjahr教授首度來訪揭開合作序幕後，台師大音樂學院即與該校維持穩定交流關係。

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音樂會後音樂學院師生與Vitlin教授合影。（台師大提供）

Alexander Vitlin為該校歌劇、指揮及鋼琴合作專業大師，其活躍於歐洲歌劇界，現任柏林國立歌劇院（Staatsoper Berlin）常任指揮，長期以指揮及歌劇排練指導（répétiteur）身分參與歌劇製作，具備豐富舞台經驗與深厚音樂素養。

此次Alexander Vitlin在台師大開設為期4天的大師班，Vitlin引導15位學員深入理解歌劇詮釋的核心要素。對於歌者，特別著重於咬字清晰度與語言表達的精準性，並強調角色塑造與情感投入，使聲音與戲劇之間緊密連結；在鋼琴合作方面，則引導學員從指揮與總譜的整體視角出發，掌握速度彈性變化與音色層次調整，並隨時聆聽與回應歌者的演唱，建立合作默契，共同呈現具整體性與戲劇張力的音樂表現。

Vitlin並為歌劇選粹音樂會精選多國歌劇經典，風格交織、層次豐富，包括德國作曲家梅耶貝爾以輕盈靈動的花腔女高音展現華麗技巧；法國作曲家古諾譜寫青春愛情的純真活潑；奧地利作曲家莫札特的《唐喬望尼》與《魔笛》、小約翰・史特勞斯的《蝙蝠》，分別刻劃不同人物的舞台魅力；後段則為普契尼與董尼采第的作品，義大利式的優美旋律及層層堆疊的戲劇張力，

音樂學院院長陳曉雰院長表示，此不僅呈現學員於短時間密集排練下累積的努力與成長，更體現跨系所合作培養之協作能力，充分顯示音樂學院於國際交流與教學的實質成效。

聲樂學員簡曉琪表示，教授運用其多年歌劇院實務經驗，於語言、語韻及歌劇傳統上給予明確指導，使歌者對角色詮釋有更清晰的掌握。鋼琴合作學員陳吉莧則指出，教授引導鋼琴合作者如何詮釋樂團改編樂譜，並在現有的鋼琴譜上做增減，使音樂昇華，亦讓歌者理解實際歌劇院中樂團的聲響效果與樂器提示段落，對於學員而言是極其珍貴的學習經驗。

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