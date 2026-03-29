自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 品味生活

當它被彈響… 簡文彬感人金句曝公共鋼琴對衛武營的重大意義

2026/03/29 20:45

初代公共鋼琴於2024年搭配場館內節目演出推出快閃活動。（衛武營提供）初代公共鋼琴於2024年搭配場館內節目演出推出快閃活動。（衛武營提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕衛武營國家藝術文化中心自2018年開幕以來一直以「眾人的藝術中心」自許，其中，最具代表性的，就是自2019年3月31日啟用的「公共鋼琴」，7年來見證無數路過民眾的心聲與故事，初代「公共鋼琴」特別於今（29）日「世界鋼琴日」卸任，衛武營藝術總監簡文彬一席話，讓人體會到「公共鋼琴」對衛武營的重大意義。

2019年3月31日，衛武營藝術總監簡文彬親自彈下第一個音，宣告公共鋼琴正式啟用。（衛武營提供）2019年3月31日，衛武營藝術總監簡文彬親自彈下第一個音，宣告公共鋼琴正式啟用。（衛武營提供）

簡文彬回憶道：「疫情期間，我常常跟同仁說，解封這件事，並不只是將門重新打開而已，只要公共鋼琴還沒有被彈響，衛武營就不算真正開始運作，只有當第一個音符在榕樹廣場上響起的時候，這個地方才回到它進行中的狀態。」

這架具光澤烏檀木色的 YAMAHA GB1 平台鋼琴，讓藝術不只是發生在廳院裡，也不侷限在專業演出者；它打破了舞台的界線，讓每一位經過的人都是觀眾，也可以是表演者，深刻落實了衛武營文化平權的使命。且除2021年因疫情進入準3級防疫準備階段、偶遇颱風天休館，以及每半年一次的除鏽保養外，幾乎全年無休地駐守在榕樹廣場，堪稱最忠實的老戰友。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中