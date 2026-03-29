當它被彈響… 簡文彬感人金句曝公共鋼琴對衛武營的重大意義

初代公共鋼琴於2024年搭配場館內節目演出推出快閃活動。（衛武營提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕衛武營國家藝術文化中心自2018年開幕以來一直以「眾人的藝術中心」自許，其中，最具代表性的，就是自2019年3月31日啟用的「公共鋼琴」，7年來見證無數路過民眾的心聲與故事，初代「公共鋼琴」特別於今（29）日「世界鋼琴日」卸任，衛武營藝術總監簡文彬一席話，讓人體會到「公共鋼琴」對衛武營的重大意義。

2019年3月31日，衛武營藝術總監簡文彬親自彈下第一個音，宣告公共鋼琴正式啟用。（衛武營提供）

簡文彬回憶道：「疫情期間，我常常跟同仁說，解封這件事，並不只是將門重新打開而已，只要公共鋼琴還沒有被彈響，衛武營就不算真正開始運作，只有當第一個音符在榕樹廣場上響起的時候，這個地方才回到它進行中的狀態。」

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這架具光澤烏檀木色的 YAMAHA GB1 平台鋼琴，讓藝術不只是發生在廳院裡，也不侷限在專業演出者；它打破了舞台的界線，讓每一位經過的人都是觀眾，也可以是表演者，深刻落實了衛武營文化平權的使命。且除2021年因疫情進入準3級防疫準備階段、偶遇颱風天休館，以及每半年一次的除鏽保養外，幾乎全年無休地駐守在榕樹廣場，堪稱最忠實的老戰友。

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