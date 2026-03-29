聲學大師特調戶外聲音風景 這些國際大咖都彈過衛武營公共鋼琴

2019年雙鋼琴尤森兄弟演奏舊版公共鋼琴（左Lucas Jussen、右Arthur Jussen）。（衛武營提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕衛武營初代公共鋼琴今日卸任，衛武營說明，這架具光澤烏檀木色的 YAMAHA GB1 平台鋼琴，自2007年衛武營還是籌備處時就開始服務，見證了場館從無到有、正式營運的歷程。

初代公共鋼琴如何在衛武營駐立7年又受民眾歡迎？衛武營表示，聲學大師徐亞英在設計衛武營時，不僅止於廳院內，也為半戶外的榕樹廣場投注大量心力。當民眾漫步其間，會發現聲音隨著位置改變，彷彿置身於極具層次的聲音風景裡。

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為維持良好狀態，公共鋼琴每半年進行一次的除鏽保養，據統計，它總計更換過7百多根琴絃、歷經63次專業調音與11次除鏽保養，更在2024年進行過一次大規模的零件更換。

公共鋼琴除吸引一般民眾，也不乏曾經造訪衛武營演出的國際大咖，比如俄國鋼琴家烏果斯基、鹿特丹愛樂管弦樂團指揮拉哈夫．沙尼；還有當今最受矚目的鋼琴雙人組荷蘭鋼琴雙傑尤森兄弟，2019年就已是座上賓，4月還將來台演出。

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