夢想馳騁月台 屏東演武場「微縮交通模型展」即日起登場

特展透過動態軌道展現運行之美。（圖由屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東演武場《屏藏心》系列特展即日起至6月21日，推出第二檔展覽「夢想馳騁月台」，以微縮交通工具模型為主題，透過動靜態展示與場景敘事，打造一座承載速度、記憶與夢想的想像月台。兒童節連假即將到來，非常適合親子共賞，來一場夢想旅程。

屏東演武場即日起推出《屏藏心》系列特展，展出火車、汽機車、飛機及軍艦四大類型模。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣政府文化處表示，《屏藏心》系列以「收藏」為核心概念，關注物件與人之間的情感連結。此次展覽集結4位在地收藏家，以各自長年累積的珍藏，引領觀眾在方寸之間，感受速度與想像的交會。有火車、汽機車、飛機與軍艦四大類模型，展場特別規畫情境式模型場景，搭配可動式列車運行展示，細膩呈現從鐵道、陸地到空中與海上各類交通工具運作情境樣貌，觀眾能近距離欣賞微縮世界的精緻與魅力。

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收藏家藍文賢打造鐵道場景。（圖由屏東縣政府提供）音樂家江敬業收藏各種軍機及軍艦模型。（圖由屏東縣政府提供）

4位參展收藏家各具特色，陳柏亦將汽車模型的熱愛延伸為事業，進駐屏東勝利星村，透過他的收藏，讓觀者近距離欣賞細緻的造車工藝；李家羽收藏老物逾20載，以機車與童玩串聯台灣庶民記憶；藍文賢因帶孫子看火車展，進而一頭栽入鐵道世界，不只收藏列車，也自己摸索打造精密的立體鐵道場景；江敬業投入飛行器與船艦模型逾30年，不僅研究戰史，更透過靜態模型與可飛行的動態遙控飛機，實踐心中的飛行夢。

屏東演武場即日起推出《屏藏心》系列特展，讓觀者近距離欣賞細緻的造車工藝。（圖由屏東縣政府提供）

展覽內容橫跨多元交通主題，鐵道展區呈現從高速奔馳的高鐵到承載在地記憶的藍皮列車，透過動態軌道展現運行之美；汽機車展區以精準比例與細節刻畫，展現車輛工藝與速度感；航空與軍艦展區則延伸至空中與海上視角，呈現對天空的嚮往與科技力量的結合，構築豐富的交通文化圖像。

文化處表示，特展即日起展出至6月21日，邀請民眾走進屏東演武場，在充滿歷史底蘊的空間裡，透過收藏家的視角，一同展開關於夢想與記憶的奇幻旅程。

《屏藏心》系列推出第二檔特展，展出火車、汽機車、飛機及軍艦四大類型模。（圖由屏東縣政府提供）

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